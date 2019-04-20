2019-04-20T15:36:22+03:00
Общество

В Псковской области представители профсоюзов просят прокуратуру проверить деятельность своего руководства

Письмо c подписями направили члены профсоюзов
Варвара Каткова
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Члены профсоюзов Псковской области направили в прокуратуру коллективное письмо с просьбой проверить деятельность своего руководителя. Фото с сайта nko.pskov.ru.Члены профсоюзов Псковской области направили в прокуратуру коллективное письмо с просьбой проверить деятельность своего руководителя. Фото с сайта nko.pskov.ru.
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В Псковской области представители профсоюзного движения направили письмо в прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководителя облсовпрофа Ульяны Михайловой. В СМИ оказалась копия этого документа. Сотрудники указывают на «коммерческий характер» работы. «Основные усилия Михайловой сосредоточены на изъятии значительной части доходов, находящихся в совместной собственности ФНПР и облсовпрофа санаторно-курортных организаций в свою пользу под предлогом оказания различных услуг», - уточнено в тексте.

Составители письма указали, например, на то, что санаторий «Хилово» по итогам года практически не получил прибыль. В то время как многомиллионные средства были потрачены на ремонты, выполняемые компанией, связанной с именем родного брата Ульяны Михайловой. Кроме того, пишут составители обращения, за счет средств санатория, возглавляемого супругом Ульяны Михайловой, покупается недвижимость, «которой пользуются не работники санатория, а приближенные к Михайловой сотрудники облсовпрофа».

КСТАТИ

В 2015 году в СМИ обсуждалась ситуация, когда профсоюзы выгоняли из занимаемых помещений, принадлежавших им, детские спортивные секции. Тогда же было направлено обращение с просьбой разобраться в адрес ОНФ,

В 2016 году в ФСБ и МВД были переданы материалы по санаторию «Голубые озера», принадлежащему облсовпрофу. По инициативе руководства было создано одноименное ООО, которое продавало путевки, но выручка не поступала в санаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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