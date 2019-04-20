2019-04-20T13:38:18+03:00
Экономика

ЛДПР объявило о создании независимой комиссии по оценке проекта «Титан-Полимера» в Псковской области

Предприятие планируют возвести на территории особой экономической зоны «Моглино»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Митинг организовало региональное отделение ЛДПР в Пскове 20 апреля. Одним из поднятых вопросов стало строительство завода ГК "Титан". Фото: Псковское агентство информации.Митинг организовало региональное отделение ЛДПР в Пскове 20 апреля. Одним из поднятых вопросов стало строительство завода ГК "Титан". Фото: Псковское агентство информации.
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Представители регионального отделения ЛДПР объявили о намерении создать в Псковской области независимую комиссию по оценке проекта строительства нового завода группы компаний «Титан». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», 20 апреля в Сквере искусств в областной столице прошел митинг по инициативе лидеров партийного движения. Антон Минаков, представляющий ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов, объявил о создании данной комиссии.

- ЛДПР выступает неким форпостом и предлагает двум сторонам сесть за стол переговоров, спокойно обсудить проблемы. Мы предлагаем принять резолюцию по созданию независимой комиссии, в которую смогут войти представители «Титан-Полимера», представители района, экологи, депутаты областного Собрания, представители администрации области, - сказал он и подчеркнул, что работа комиссии будет максимально открытой.

22 апреля Антон Минаков в составе делегации Псковской области, а в нее вошли представители общественных организаций и журналисты, отправится в Омск на предприятие ГК «Титан». Им предстоит познакомиться с работой завода и решением на нем вопросов экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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