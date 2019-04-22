Псковичи узнали, что жалобы на предприятие «Титан» в Омский центр экомониторинга не поступали

Представители псковских СМИ и общественных организаций 21 апреля посетили Омский центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков».

-В плане экологии на город влияют две промышленных площадки. Проблемы охраны атмосферного воздуха уделяется особое внимание. В Омске контроль за его качеством осуществляется на десяти постах. В режиме реального времени мы получаем данные с каждого поста, - утверждает Любовь Савельева, сотрудник экологического мониторинга и оперативного реагирования.

По словам сотрудника, информирование населения о данных всех постов проводится через специальную интерактивную карту.

В расположении центра имеется передвижная лаборатория, которая оборудована современными анализаторами. Она способна контролировать семь загрязняющих веществ, в число которых входит оксид углерода и диоксид азота.

Не менее важной задачей центра при выявления факта нарушений является координация действий надзорных органов. В центр поступило уже более двух тысяч обращений от граждан.

Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков поинтересовался о проценте обращений по поводу завода ООО «Полиом» - совместного предприятия группы компаний «Титан».

- С момента создания центра жалоб на работу предприятий группы компаний «Титан» не было, - ответила Любовь Савельева.

Группа компаний «Титан»собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОТЭП-пленки в особой экономической зоне «Моглино» Псковской области.

Представители СМИ, общественных организаций и чиновники посетили Омск по приглашению группы компаний «Титан» для ознакомления с предприятиями.