2019-04-22T13:59:02+03:00
Происшествия

13 лет колонии строгого режима дали жителю Пскова за убийство гражданки США

Свою вину он так и не признал
Дмитрий Мезенцев
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ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Пскове вынесли приговор жителю города, убившему гражданку США Валентину Нэш Фейф, имя которой стало известно всей стране после участия в ток-шоу на федеральном канале.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, убийца ближайшие 13 лет проведет в колонии строгого режима. Мужчина так и не признал свою вину.

По версии следствия, Валентина и ее новый знакомый решили встретиться и вместе покурить марихуаны рядом с рекой у деревни Любятово. Между ними произошла ссора. За оскорбления мужчина ударил Валентину кулаком, она упала и ударилась головой о камень. Испугавшись, мужчина пытался закопать тело. О пропаже девушки в полицию заявила ее сестра. Осужденный пытался убедить следствие, что убийство было непреднамеренным, однако ему не поверили – слишком много следов избиения зафиксировала судебная медицинская экспертиза.

Резонансное преступление произошло в середине 2018 года. "Комсомольская правда-Псков" разбиралась в этом запутанном деле.

Валентина родилась в 1992 году в псковской деревне. Из-за смерти матери в 2000 году и лишения пьяницы-отца родительских прав она вместе с тремя сестрами и двумя братьями оказалась в руках органов опеки.

Через шесть лет ее вместе с братьями и одной сестрой удочерила семья из США. Валентина сменила две семьи – в обоих случаях ей пришлось обращаться в органы опеки из-за плохого отношения родителей. Выиграла суд у второй приемной матери и лишила ее родительских прав.

Как только Валентина стала совершеннолетней, вернулась в Россию.

Валя стала звездой ток-шоу. В эфире федерального телеканала она и ее родственники жаловались на равнодушие соцзащиты, на безучастное отношение к их семье. Гости студии девушки сочувствовали, хотя ведущий с недоверием слушал рассказ про американский беспредел. В эфире показывали сюжеты о том, как сложились судьбы у других детей этой семьи, тех, что остались в США.

Тогда эта история про семью из Струго-Красненского района потрясла всех. И фамилия Вали была на слуху у многих жителей Псковской области.

А через три года, в июне, имя Валентины снова всплыло. На этот раз в новостях от полиции. Родственники просили помочь в поисках 25-летней девушки. «Она худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, длинные прямые волосы темного цвета, глаза голубые», - значилось в сводке.

Тело девушки следователи нашли лишь в ноябре, закопанным недалеко от строящейся в Пскове объездной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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