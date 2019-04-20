2019-04-20T09:31:13+03:00
Общество

Блюда вкусной и здоровой и кухни учились готовить школьники в Пскове

Повара показали, как готовить смузи, кашу и роллы из свежих огурцов
Василиса Алексеева
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Вкусную и здоровую еду учились готовить школьники.Вкусную и здоровую еду учились готовить школьники.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Дни здорового питания прошли в нескольких школах Пскова. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе партии "Единая Россия" школьники нескольких псковских школ учились готовить и сервировать вкусные и здоровые блюда.

Ученики школы №17 вспоминали пословицы и поговорки о здоровом питании. В стихотворной форме сначала представляли рецепты каш, а затем все желающие могли их попробовать. Студенты Псковского филиала Российской международной академии туризма , а также родители провели для детей мастер-классы.

В школе №12 в Пскове прошли уроки «Если хочешь быть здоров, правильно питайся!», на котором школьники посмотрели мультфильмы о пользе витаминов. Развлекательную программу для ребят подготовили студенты областного колледжа искусств, а студенты кооперативного техникума научили их сервировать столы.

В школе №24 имени Л. И. Малякова заранее подготовили буклеты по здоровому питанию и подарили их родителям. Опытные повара вместе с детьми готовили рисовую кашу с тыквой, смузи, роллы из свежих огурцов . С секретами красивой и правильной сервировки стола школьников познакомили студенты академии туризма.

- Во всех школах Дни здорового питания завершились танцевальными флешмобами, где под веселую музыку школьники получили заряд энергии и позитива, - рассказала координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель главы Пскова Елена Полонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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