В Студии эстетического развития детей, которая работает в музее-заповеднике «Михайловское», закончился учебный год

Иногда они возвращаются... С дремучей Бабой-ягой первые студийцы из «Михайловского» познакомились еще прошлой весной. По обыкновению она стянула у них подарки и грамоты, в которых было написано, как здорово они занимались весь год.

«Пятерочную» успеваемость пришлось доказывать тут же, словом и делом. Невоспитанной старушке ребята долго рассказывали, как надо вести себя в музее и зачем вообще этот «склад старых вещей» нужен современному человеку, да что там - всему современному миру.

Разумеется, как только представился удобный случай, неугомонная сказочная старушенция появилась снова. На этот раз дети ублажали ее кашей собственного приготовления и даже выгладили лесной бабушке фартук, используя валек и рубель - эти предметы такие древние, что кажутся почти сказочными. Пользоваться ими студийцы-второклассники научились здесь же, в музее-заповеднике, на одном из зимних занятий.

ИГРА В КОСТИ. НЕ НА ДЕНЬГИ!..

Впрочем, за год дети узнали так много, что даже перечислять долго. Они открывали для себя страницы отечественной истории - например, знакомились с историей русского флота и слушали рассказ про Осипа Ганнибала, деда великого поэта. А заодно рассматривали настоящую старинную подзорную трубу и боцманский свисток, учились отбивать склянки, завязывать морские узлы и даже освоили игру в кости - настоящему «морскому волку» без нее никак!

А, например, на уроке «Тайны кофейного зернышка» музейный педагог не только рассказала своим ученикам, где и как растут эти удивительные ягоды, но и научила отличать чайную пару от кофейной. Потом они сравнивали чайный и кофейный сервизы первой половины XIX века с современной посудой, а в конце урока даже освоили «кофейную акварель», сделав несколько рисунков в технике гризайль - не каждый взрослый, заметим, слыхал об этой изысканной живописи.

Дети смогли объяснить Бабе-Яге, как надо вести себя в музее. Фото: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Не единым искусством - не обошлось и без занятия «Жили-были деньги». Современные дети, они, оказывается, и не представляли, что не всегда люди рассчитывались монетами и купюрами. А с каким интересом дети рассматривали старинные деньги и кошельки - мужские, тяжелые и женские, расшитые золотой нитью и бисером...

КАЛЕЧИНА-МАЛЕЧИНА, СКОЛЬКО ЧАСОВ ДО ВЕЧЕРА?

Не менее насыщенным был учебный год и для тех, кто пришел в студию только этой осенью. «Первоклашки» по-настоящему знакомились с музеем. Учились отличать друг от дружки не только портрет, пейзаж и натюрморт (это, как выяснилось, очень легко), но и распознавать, где живопись, а где графика (а вот такое задание оказалось более сложным).

Они пробовали «растапливать» самовар и пришли к выводу, что это, конечно, хлопотнее, чем согреть привычный чайник, но вкус приготовленного таким образом чая того стоит! Они учились вальсировать и осваивали комплекс «пушкинской гимнастики» - те самые упражнения, которые выполняли на занятиях воспитанники Императорского Царскосельского лицея. Рисовали книжные буквицы. Играли в крестьянские игры пушкинской поры и азартно кричали: «Калечина-малечина, сколько часов до вечера?» «Оживляли» кукол-артисток из петрушечного театра, прочее, прочее, прочее… Благо музей-заповедник, по сути своей, хранит не только «старые вещи», но и неисчерпаемый запас жизненного опыта, который стоит буквально за каждым экспонатом, - именно это и называется культурой. Да и в специалистах, знающих и любящих свое дело, в «Михайловском» недостатка нет. Многие из музейщиков к тому же в свое время получили качественное педагогическое образование.

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Студия эстетического развития для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста работает в «Михайловском» уже два года. Первоначально программу занятий в ней музейщики распланировали на один сезон. Но, отучившись год, дети и родители - мамы, папы, бабушки, которые при желании могли свободно присутствовать на уроках, - стали просить о продолжении проекта. Так в студии стало две группы: для тех, кто продолжает курс, и для новеньких. Сейчас в музее уже подумывают и о программе для детей третьего года обучения и шутят, что так, глядишь, и до собственного университета дорастем!

Дети проходят все не только в теории, но и пробуют своими руками. Фото: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Шутки шутками, но много нового на занятиях студии узнали не только дети, но и взрослые. И главное открытие, конечно, о том, что при всей нашей любви мы о наших детях, об их характерах, симпатиях и опасениях, знаем далеко не все. А это значит, не всегда можем им помочь там, где действительно нужна помощь и ненавязчивая поддержка.

ПОПРОБОВАТЬ РУКАМИ

- Один из самых тревожных «педагогических звоночков», - делится наблюдениями куратор проекта, методист Пушкинского Заповедника по музейно-образовательной деятельности Татьяна Тимошина, - ребята часто боятся, что у них не получится, особенно если видят перед собой действительно совершенный образец. И они не готовы самостоятельно преодолеть свои страхи и неумения.

- Другая проблема, - говорит Татьяна, - наши дети очень плохо воспринимают все, что преподносится им не в игровой форме, а, скажем так, на слух. Ребята из группы первого года обучения (а это в основном шестилетки, воспитанники подготовительной группы детского сада) слушать учителя еще не умеют, а те, кто занимается уже второй год (школьники младшего звена), видимо, устают от «традиционных» уроков в школе. Поэтому они хотят двигаться, играть, веселиться. Когда на последних уроках мы вспоминали пройденное, выяснилось, что лучше дети усвоили материал тех занятий, где были элементы театрализации, «костюмные» сцены.

К тому же они почти не воспринимают какие бы то ни было теоретические сведения, если не «попробуют руками». То есть, если не рассмотрят предмет со всех сторон, подержав его в руках, или не нарисуют что-нибудь тем же кофейным сиропом - это я, к примеру, о том, как мы о гризайле говорили…Так что, с одной стороны, приходилось учитывать эту их «непоседливость», а с другой стороны - нужно все-таки постепенно развивать у них умение слушать педагога, лектора - им же еще учиться и учиться.

Пока - три года в музейной студии. И потом всю жизнь.