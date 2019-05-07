Самых модных малышей выберут на "Маленьком чемпионе" в Пскове

Эмоции от хорошо проведенного времени уходят, а что остается на память? Конечно, фото! Уже традиционным на семейном фестивале «Маленький чемпион» стал фотоконкурс «Модный чемпион». Этот год не стал исключением — самых стильных, креативных и веселых малышей мы ждем на съемочной площадке праздника, чтобы сделать уникальное фото на память, а потом еще и получить за него приз.

Что для этого требуется?

Фотоснимок надо сделать на площадке фестиваля «Маленький чемпион» 19 мая в УСК «Олимп». Сфотографировать малыша могут сами родители или другие законные представители ребенка, или фотограф «Комсомольской правды - Псков», который будет работать на площадке мероприятия в специально отведенной зоне.

На фото в центре должен быть ребенок, также в кадре могут быть родители. Недопустимо присутствие рядом других участников забегов и гостей мероприятия.

Конкурс фотографий «Модный чемпион» стартует на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru 23 мая и завершится 31 мая.

Голосовать за понравившихся участников могут все желающие, прошедшие авторизацию на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру). Голоса принимаются один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Мы за честный конкурс, поэтому при подозрении, что голоса куплены, оставляем за собой право дисквалифицировать участника.

О том, как проходит конкурс, мы будем информировать вас своем сайте и в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды — Псков».

Поддержать малыша может целая команда родственников.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Победителем признается малыш, фотография которого набирает максимальное количество голосов. Победителей будет три. Все три малыша получат подарки от партнеров конкурса.

Церемония награждения пройдет до 7 июня 2019 года.

ВАЖНО

-Если съемку делал сотрудник редакции «Комсомольская правда-Псков», то фото для конкурса выбирает редактор издания.

- Если съемку делали законные представители ребенка, то фото они отбирают самостоятельно и присылают в редакцию по электронной почте.

- Отобранный снимок ребенка высылается с 19 по 22 мая 2019 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru. Тема письма: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка.

-Снимок должен быть вертикальным в формате jpg не менее 720 пикселей по широкой стороне.

-Участники подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды-Псков».

Подробнее с положением конкурса можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Папы подают пример спортивной воли и целеустремленности.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КСТАТИ

19 мая в «Олимпе» гостей праздника будут ждать и другие веселые состязания и развлечения. Мы проведем конкурс на самую стильную команду , на лучшую командную газету в поддержку маленького спортсмена, поболеем за пап в специальном забеге. Команды их смелых и активных пап мы уже сформировали и с нетерпением ждем старта.

«Маленький чемпион» - праздник семейный, поэтому пока малыши состязаются, их старшие братья и сестры могут не только болеть за результат, но и получить новые навыки и удовольствие от творчества. Наши партнеры проведут различные мастер-классы и викторины. Малышей будут развлекать герои любимых мультфильмов.

Маленькие чемпионы получат призы, в том числе вкусные и полезные. И, конечно, свои первые медали. Их мы уже приготовили.

Если вы еще не записались на фестиваль «Маленький чемпион», торопитесь, мест осталось не так много. Как записаться, читайте ЗДЕСЬ. Но учтите, что по многочисленным просьбам мы подняли планку возраста участников до 2,5 лет. Купон для регистрации выйдет 8 мая, в свежем номере газеты.