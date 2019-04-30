НИЧОСИ: Жительница Пскова чуть не получила по голове мешком с мусором

Теплый апрельский день не предвещал никаких неприятностей. Как вдруг Алла Сизова, жительница Пскова, стала свидетелем пренеприятнейшей картины. Из окна дома на убранный газон упал пакет. А в нем мусор. Такое поведение возмутило женщину. Этим она поделилась с редакцией «Комсомольской правды - Псков».

- Мы c подругой прогуливались по улице Балтийской, - рассказала Алла Викторовна во время беседы. - Пакет с мусором упал совсем рядом с нами. Еще чуть-чуть - и на голову! Как в городе можно навести порядок, если люди так поступают?

Риторический вопрос повис в воздухе. И действительно, помогут ли все принимаемые областной администрацией и региональным оператором меры по поддержанию чистоты в городах и за их пределами? Ведь только ленивый не повторит слова всем известной пословицы: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Первым слово взял губернатор Псковской области. Он заметил, что к нему часто поступают жалобы на благоустройство Пскова и вывоз мусора. Проблемной точкой стал двор на улице Алтаева, где появилась стихийная свалка. По поручению губернатора городские власти мусор убрали, но никто не дает гарантии, что он там не появится снова. Именно поэтому в своем обращении Михаил Ведерников призвал жителей Пскова уважать и любить свой город.

Во многих дворах областной столицы часто возникают стихийные свалки.Фото: Владимир Кольцов

Действительно, город в котором ты живешь нужно любить и уважать. Не выбрасывать мусор в окно, не оставлять его около мусоропровода, не бросать на обочины дорог. Для многих соблюдать эти простые правила сложно, а иногда и бессмысленно. Ведь нерадивые жители считают, что за ними везде уберут. Они намусорят на пляже, а после придет псковский «Чистомен», после чего пляж снова станет пригодным для отдыха. Но это, к сожалению, так не работает.

В эту же категорию можно отнести и владельцев собак, которые до сих пор не убирают за своими питомцами отходы жизнедеятельности, и хулиганов, которые забивают специальные урны различными отходами. Все перечисленное до боли знакомо каждому псковичу. И до боли противно на все это смотреть. И хочется, чтобы все-таки у людей появились силы и совесть на то, чтобы не мусорить, и тогда, возможно, все наладится.