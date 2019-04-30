Псковский губернатор: Для правоохранительных органов майские праздники – это экзамен перед Ганзейскими днями

Экзаменом для правоохранительных органов Псковской области назвал губернатор организацию порядка и обеспечение безопасности граждан в майские праздники. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, которое прошло 30 апреля в Пскове.

- В первые недели мая прошу проанализировать работу системы безопасности и в случае необходимости принять дополнительные меры. На первую половину июня запланируем учения по отработке межведомственного взаимодействия, - подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что регион готовится к проведению Ганзейских дней Нового времени, и организация порядка в майские праздники покажет степень готовности.

Михаил Ведерников поручил также организовать работу с населением в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе.

- Необходимо активизировать борьбу с нарушителями — каждый житель области должен знать о запрете на сжигание травы. Если кто-то не понимает, нужно штрафовать, - сказал он.

И попросил уделить внимание обеспечению безопасности в День Победы.

- Нужно ограничить движение и парковку транспортных средств по маршруту движения колонн, обеспечить беспрепятственный проезд аварийных служб и скорой помощи, - поручил глава региона.