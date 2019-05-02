Задолженности псковичей и актуальные нововведения обсудили в региональном управлении налоговой службы

Каждый год псковичи, имеющие в собственности квартиру, машину, дом или дачу, платят за свое имущество налоги, которые поступают в бюджет Псковской области. На них регион ремонтирует дома, модернизирует инфраструктуру, рассчитывается с бюджетниками.

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

«Комсомолка» вместе с начальником отдела налогообложения имущества УФНС России по Псков-ской области Татьяной Волковой составила список свежих налоговых поблажек.

1) Дополнительные налоговые вычеты за 2018 год ждут семьи, в которых растет три ребенка или больше. Теперь для многодетных семей уменьшился земельный налог на кадастровую стоимость участка не больше 6 соток. Этот же пункт относится к пенсионерам, предпенсионерам и инвалидам I и II групп. Также уменьшится сумма имущественного налога на пять квадратных метров квартиры или семь квадратных метров жилого дома. Итоговая сумма вычета будет зависеть от количества детей.

2) Льготники - пенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды боевых действий, многодетные семьи, владельцы хозяйственных построек меньше 50 квадратных метров - могут не подавать заявления, чтобы получить вычет. В налоговую все данные передадут другие структуры. Налоги начисляются автоматически уже с необходимыми изменениями.

3) Начиная с налогового периода 2018 года земельный налог ежегодно не будет расти больше чем на 10%, за исключением земли под жилищное строительство. Если на участке не появилась постройка в отведенное время, то к нему применяется повышенный коэффициент при расчете налога.

4) Транспортный налог за угнанную машину не нужно платить до ее возвращения. Раньше этот срок ограничивался датой прекращения розыска автомобиля сотрудниками ГИБДД.

5) Раньше за разрушенные постройки не нужно было платить налоги только после внесения необходимых данных в единый государственный реестр. Теперь все стало намного проще. Налог прекращает начисляться с первого числа того месяца, когда здание разрушилось.

6) Юридические лица теперь могут не предоставлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организации, а также выбрать единое налоговое управление, куда будут подавать сведения по налогам. Все это вступит в силу с 2020 года.

7) А вот с 2021 года предпринимателям не надо будет подавать декларации по транспортному, земельному и имущественному налогу. Всю необходимую информацию налоговики получат от регистрирующих органов.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛИЦУ

Начисление налогов на теплицы и хозяйственные постройки - горячая тема для многих дачников.

Псковские налоговики рассказали об актуальных вопросах на встрече с журналистами.Фото: Владимир Кольцов

Как пояснили налоговики, никакими налогами не облагаются постройки, которые не попадают под определение недвижимости.

Если постройки - теплица, разборный хозяйственный блок, бытовка, навес и временное строение - не имеют капитального фундамента, они не являются недвижимостью. А уж движимое имущество даже не стоит пытаться внести в реестр недвижимости.

Из расчетов также отметаем жилой дом и гараж. Эти постройки являются самостоятельными и облагаются отдельным налогом. Что же тогда остается? Капитальные строения, например, баня, летняя кухня и аналогичные постройки, а также хозяйственные, бытовые постройки. Они вносятся в единый реестр недвижимости. После этого вступает в силу последнее ограничение: если постройка меньше 50 квадратных метров - налог не платится, а если больше - платится. Льгота относится только к одной такой постройке в собственности, за последующие строения придется заплатить, даже если они рас-положены в другом регионе. Еще одна мелочь: если постройка используется в предпринимательской деятельности, то придется платить за нее налог вне зависимости от размеров.

Региональные власти могут в этом вопросе посодействовать жителям и увеличить количество построек, на которые распространяется льгота.

ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛГОВ

Жители региона накопили 499 816 000 рублей долгов по налогам, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов. Эту сумму к апрелю 2019 года не заплатили псковичи, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Бюджет недосчитался 45 миллионов рублей - налог на имущество, 129 миллионов рублей - земельный налог. Абсолютным лидером является транспортный налог. Псковичи задолжали по нему уже 325 миллионов рублей.

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы настроены решительно. Вместе с администрацией Псковской области они разработали систему мероприятий, чтобы заставить больше людей платить вовремя налоги. Здесь и размещение информации на стендах и квитанциях, и проведение акций в многолюдных местах, и звонки с информированием о задолженности по налогам. Больше двух тысяч человек получили информацию в многофункциональных центрах, а тринадцать тысяч жителей региона получили извещения через органы местного самоуправления.

Не обходится и без суда. Только за 3 месяца этого года налоговики направили в суд 627 заяв-лений по взысканию долгов на сумму 33 миллиона рублей. Обратно из судов сотрудники управления получили 737 приказов, по которым жители региона должны заплатить 3,5 мил-лиона рублей. 698 приказов на сумму 3 миллиона рублей уже переданы судебным приставам, которые успели арес¬товать имущества на 600 тысяч рублей.

Больше трехсот человек погасили свои налоговые задолженности после того, как налоговики отправили уведомления работодателям.

Всего за первые три месяца года псковичи погасили 13% от общей суммы задолженности, что равняется почти 80 миллионам рублей. Все эти средства поступили в бюджеты муниципалитетов.