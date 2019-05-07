Михаил Ведерников о готовящихся новшествах в получении документов инвалидами: Это очень важное решение

В России в ближайшее время сократятся сроки и процедура освидетельствования человека для признания его инвалидом. Детально говорили об этом на заседании правительства РФ 7 мая. Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил о готовящемся подписании соответствующего постановления.

- И будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются, чтобы инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, какие-то дополнительные бумаги собирать, чтобы всё можно было делать через портал государственных услуг, - заявил Дмитрий Медведев.

Ранее документ обсуждался с представителями общественных организаций инвалидов. Были учтены и пожелания регионов.

- Многие процедуры переведут в режим онлайн, и сократят сроки их оформления. Это очень важное решение, которое позволит облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметил по итогам заседания губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его мнению, сейчас Псковская область обладает практическими наработками по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. 7 мая стало известно о том, что регион занял второе место в рейтинге доступной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп. Михаил Ведерников заявил о готовности Псковской области поделиться имеющимся опытом.