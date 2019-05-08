Купон на "Маленький чемпион" ищите в свежем номере "Комсомолки"

Купон для регистрации на семейный праздник «Маленький чемпион-2019» ищите в свежем номере «Комсомольской правды-Псков» от 8 мая.

Газета продается в киосках «Пресса», в отделениях «Почты России», в гипермаркетах и в продуктовых сетях «Магнит» и «Пятерочка», также газету с купоном можно приобрести в отделе распространения на улице Пароменской 21/33 (1 этаж). Кстати, здесь газета будет стоить 18 рублей.

Вырезав и заполнив купон, по этому же адресу, только на 3 этаже в кабинете 27 или 31, вы можете его отдать и заплатить регистрационный сбор в сумме 300 рублей. Вас занесут в списки участников и – готово!

КОНКРЕТНО

В забегах семейного праздника «Маленький чемпион» могут участвовать малыши в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет. Главная задача - быстрее проползти 10-ти метровку. Хотя это, конечно, совсем не главное. Важнее и ценнее, что это праздник для дружной, активной семьи. Там столько классных конкурсов и развлечений! А еще и призы даем, и медали!

Мы проведем конкурс на самую стильную команду , на лучшую командную газету в поддержку маленького спортсмена, поболеем за пап в специальном забеге. Команды их смелых и активных пап мы уже сформировали и с нетерпением ждем старта. После завершения праздника в спорткомплексе "ползунков" ждет фотоконкурс "Модный чемпион" на нашем сайте.

«Маленький чемпион» - праздник семейный, поэтому пока малыши состязаются, их старшие братья и сестры могут не только болеть за результат, но и получить новые навыки и удовольствие от творчества. Наши партнеры проведут различные мастер-классы и викторины. Малышей будут развлекать герои любимых мультфильмов.

Праздник состоится в воскресенье, 19 мая, в 10.00, в УСК "Олимп".