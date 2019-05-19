Пскович Дима Макаренко стал абсолютным чемпионом фестиваля "Маленький чемпион-весна 2019"

Тадам! Это свершилось! Сегодня в спорткомплексе собрались десятки малышей в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет вместе со своими мамами, папами, бабушками, дедушками, братьями , сестрами, другими родственниками и друзьями. Ребятишки -участники преодолевали десятиметровку ползком, а остальные подбадривали и болели, как могли.

"Маленький чемпион"- праздник для всей семьи.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Всего на соревновании состоялось 10 забегов.

В первом забеге самым быстрым оказался Степан Иванов, вторым приползла Ангелина Вакилова, третьей стала Александра Афанасьева.

Во втором забеге самой быстрой была Руслана Дяткинская, следом за ней добралась до финиша Мария Баюр, третьим стал Владимир Самсонов.

В третьем забеге лучшее время оказалось у Дмитрия Карнауха, чуть медленнее оказалась, Надежда Шепелева и третий результат у Ксении Васильевой.

В четвертом забеге самой шустрой была Полина Федорова, второй до финиша добралась Василиса Соляник, третьим по времени стал Данислав Кустков.

В пятом забеге самым быстрым ползунком стала Мария Свидерская, вторую строчку занял Александр Королев, с третьим результатом в чемпионы попала София Прокофьева.

В шестом забеге победителем стал Андрей Речков, на втором месте -Злата Ползохновская, на третьем -Арина Миккуева.

В седьмом забеге самое короткое время у Эллады Максимовой, чуть-чуть от нее отстал Владимир Андреев, и третьим в соревновании стал Алексей Загребин.

В восьмом забеге шустриком оказался Сергей Смирнов, вторым добрался до финиша Михаил Шемякин, а третьим стала Ксения Полозова.

В девятом забеге быстрее всех была Диана Семенова, вторым добрался Константин Григорьев, третью строчку заняла Ирина Шепелева.

В десятом забеге самым быстрым ползунком оказался Дмитрий Макаренко, вторым добрался до конца маршрута Степан Ребезанов, до третьего места дополз Григорий Лукьяненко.

Дима Макаренко - самый быстрый малыш.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Дима Макаренко стал абсолютным чемпионом фестиваля "Маленький чемпион -весна 2019". Дорожку он преодолел быстрее всех на соревновании - за 8.53 секунды. Самый быстрый маленький чемпион получил помимо медали, диплома и подарка, кубок абсолютного чемпиона и приз от нашего партнера компании "ФрутоНяня".

Абсолютно все малыши участники забегов получили дипломы , подарки и фото на память.

Отличный пример скорости и воли к победе продемонстрировали папы малышей в конкурсе "Самый смелый папа" . Они ползли 30-ти метровку. Самым скоростным среди пап стал Салават Вакилов. Он преодолел дистанцию за 7.26 секунды. Второе место занял Максим Рехин с результатом 7.57 секунды и третьим финишировал Илья Шешокин, его время- 7.59 секунды.

Здорово быть не только быстрыми, но и стильными.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Победителей мы отметили медалями, дипломами и подарками, кроме этого абсолютно все участники забегов также получили дипломы и подарки.

Отдельные призы организаторы вручили за стенгазеты в поддержку маленьких чемпионов и за креативные наряды а конкурсе "Стильная команда" .

КСТАТИ

Следующий праздник "Маленький чемпион " состоится осенью этого года.