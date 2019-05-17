2019-05-17T10:20:36+03:00
Общество

Журналистке из Пскова Виктории Голубковой требуется дорогостоящая операция

В январе 2019 года ей поставили диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.
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Жительнице Пскова журналистке Виктории Голубковой требуется дорогостоящая операция. Фото из личного архива ВикторииЖительнице Пскова журналистке Виктории Голубковой требуется дорогостоящая операция. Фото из личного архива Виктории
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Жительнице Пскова, главному редактору Центра деловой информации Виктории Голубковой, требуется дорогостоящая операция. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в Псковском агентстве информации, в январе 2019 года медики поставили ей диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.

С января по май Виктория проходила лечение сначала в Пскове, а затем в Санкт-Петербурге. Пройдено четыре курса химиотерапии, которая не оказала ожидаемого положительного эффекта. Коллеги из-за рубежа предложили Виктории вариант лечения в Чехии в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и готова принять Викторию , на льготных финансовых условиях.

Журналистское сообщество Псковской области просит оказать помощь в финансировании лечения. Объявлен сбор средств.

Виктория Голубкова имеет стаж работы в региональных СМИ более 20 лет. Она начинала карьеру в газете «Псковская правда», затем работала в газетах «Панорама», «Комсомольская правда - Псков», в «АиФ», на ПЛН. В течение последних 8 лет Виктория возглавляет редакцию ЦДИ.

Виктория - добрый и отзывчивый человек, настоящий профессионал, посвятивший свою работу защите интересов жителей Псковской области.

В сборе средств помогает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

Реквизиты для перечисления средств:

Юридический адрес: 180000, Псковская область, Псков, ул. Некрасова, 17/11

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

Банковские реквизиты:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

В назначении платежа обязательно следует указать «Для Виктории Голубковой».

Кроме того, перечислить средства можно через «Сбербанк. Онлайн» и банкоматы банка. В меню достаточно выбрать раздел «Благотворительность», затем - «Фонд святой княгини Ольги» и заполнить необходимые поля. Этот способ перечисления благотворительных средств проще и быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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