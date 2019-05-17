Журналистке из Пскова Виктории Голубковой требуется дорогостоящая операция
Жительнице Пскова, главному редактору Центра деловой информации Виктории Голубковой, требуется дорогостоящая операция. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в Псковском агентстве информации, в январе 2019 года медики поставили ей диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.
С января по май Виктория проходила лечение сначала в Пскове, а затем в Санкт-Петербурге. Пройдено четыре курса химиотерапии, которая не оказала ожидаемого положительного эффекта. Коллеги из-за рубежа предложили Виктории вариант лечения в Чехии в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и готова принять Викторию , на льготных финансовых условиях.
Журналистское сообщество Псковской области просит оказать помощь в финансировании лечения. Объявлен сбор средств.
Виктория Голубкова имеет стаж работы в региональных СМИ более 20 лет. Она начинала карьеру в газете «Псковская правда», затем работала в газетах «Панорама», «Комсомольская правда - Псков», в «АиФ», на ПЛН. В течение последних 8 лет Виктория возглавляет редакцию ЦДИ.
Виктория - добрый и отзывчивый человек, настоящий профессионал, посвятивший свою работу защите интересов жителей Псковской области.
В сборе средств помогает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».
Реквизиты для перечисления средств:
Юридический адрес: 180000, Псковская область, Псков, ул. Некрасова, 17/11
ОГРН 1186000000229
ИНН/КПП 6027190455/602701001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
В назначении платежа обязательно следует указать «Для Виктории Голубковой».
Кроме того, перечислить средства можно через «Сбербанк. Онлайн» и банкоматы банка. В меню достаточно выбрать раздел «Благотворительность», затем - «Фонд святой княгини Ольги» и заполнить необходимые поля. Этот способ перечисления благотворительных средств проще и быстрее.
ИСТОЧНИК KP.RU