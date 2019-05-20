2019-05-20T17:42:22+03:00
Общество

В маршруты псковских городских автобусов внесут изменения

Это произойдет 24 мая в связи с мероприятиями в честь Последнего звонка
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В маршруты псковских городских автобусов внесут измененияВ маршруты псковских городских автобусов внесут измененияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пскове в связи с проведением мероприятий в честь Последнего звонка, внесут изменения в маршруты движения городских автобусов. Об этом «Комсомольской Правде - Псков» рассказали в пресс-службе ГППО Псковпассажиравтотранс.

С 14:30 до 15:10 в городе будут закрыты для движения автобусов площадь Ленина, улица Советсткая (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гражданская), улица Леона Поземского (от улицы Труда до площади Ленина), улица Кузнецкая (от улицы Спортивной до улицы Льва Толстого), Рижский проспект (от улицы Максима Горького до площади Ленина).

В связи с этим автобусы маршрутов № 3, 4, 17, 116 из микрорайона Завеличье поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, на дамбу, до площади Победы, на улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее - по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 14 пустят по улицам Коммунальной, Максима Горького через дамбу, на площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее - по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 115, 122 с автовокзала отправятся по улице Яна Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через дамбу, по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее - по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, через дамбу на площадь Победы (с остановкой), по улице Яна Фабрициуса на автовокзал.

Автобусы № 1, 109 будут ехать по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда, по Текстильной на улицу Инженерную, по Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8А поедут через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал, от вокзала по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 11 отправятся в этот день с улицы Звездной и поедут по улице Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус № 19 с Цементного склада будет ехать через дамбу, площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал, а от вокзала - по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы обратно на Цементный склад.

Автобусы № 25, 114, 118, 124, 124А, 127 поедут через мост Александра Невского и далее - по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршруты № 22, 30 будут закрыты с 14:30 до 15:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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