Конкурс фотографий "Модный чемпион -весна 2019" пройдет в Пскове

Праздник «Маленький чемпион» состоялся 19 мая. Мы выбрали самого шустрого малыша, самого смелого папу, наградили семьи чемпионов за стильные, креативные костюмы и красочные стенгазеты в поддержку чемпионов.

И теперь вот-вот стартует наш конкурс фотографий «Модный чемпион». Мы заканчиваем принимать фото 22 мая включительно.

На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные на площадке фестиваля «Маленький чемпион» 19 мая в УСК «Олимп». Съемку могла быть сделана силами законных представителей ребенка или фотографом «Комсомольской правды - Псков», работающим на площадке мероприятия в специально отведенной зоне.

В центре фотографии должен быть ребенок, допустимо присутствие родителей и недопустимо присутствие других участников забегов и гостей мероприятия. Снимок для участия в конкурсе законные представители ребенка отбирают самостоятельно в случае самостоятельной фотосъемки. Если фотосъемку осуществлял сотрудник редакции «Комсомольская правда», то снимок выбирает редактор издания. Снимок должен быть вертикальным в формате jpg не менее 720 пикселей по широкой стороне. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс стартует 23 мая 2019 года, мы сообщим об этом на сайте «КП-Псков» и в социальных сетях, в наших официальных группах. Завершится конкурс – 31 мая 2019 года.

Конкурс «Модный чемпион» проводится на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru.

Чтобы проголосовать за понравившегося чемпиона, необходимо авторизоваться на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру. Голос принимается один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Победителем станет малыш, фотография которого наберет максимальное количество голосов. Всего мы определим трех лидеров: 1 место, 2 место, 3 место. Все три малыша получат подарки от партнеров конкурса. Приз не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право дополнительно поощрить участников или победителей конкурса.

Церемонию награждения мы проведем до 7 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Чтобы стать участником фотоконкурса важно выполнить все условия и правильно оформить заявку.

- Снимок ребенка высылается с 19 по 22 мая 2019 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru.

- Тема письма: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка.

- Участники подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды», смотрите приложение №1 на сайте и в официальной группе «Маленький чемпион» в «ВКонтакте».

Положение о конкурсе и бланк согласия на размещение фотографий ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.