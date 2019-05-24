Голосуем за «Модных чемпионов-2019»

Отгремел наш праздник «Маленький чемпион». 19 мая мы выбрали самого шустрого малыша, самого смелого папу, наградили семьи чемпионов за стильные, креативные костюмы и красочные стенгазеты в поддержку чемпионов.

А теперь настало время выбрать самого стильного и модного малыша: 23 мая мы запустили конкурс фотографий «Модный чемпион». В нем принимают участие фотоснимки, сделанные на площадке в день фестиваля «Маленький чемпион» в УСК «Олимп».

Чтобы проголосовать за понравившегося чемпиона, необходимо авторизоваться на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру. Голос принимается один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Победителем станет малыш, фотография которого наберет максимальное количество голосов. Всего мы определим трех лидеров: 1 место, 2 место, 3 место. Все три малыша получат подарки от партнеров конкурса. Приз не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право дополнительно поощрить участников или победителей конкурса.

Завершится конкурс – 31 мая 2019 года.

Церемонию награждения мы проведем до 7 июня 2019 года.

Желаем всем малышам удачи и много голосов!