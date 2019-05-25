2019-05-25T16:39:15+03:00
Общество

Дни Псковской области в Москве прошли достойно - заместитель губернатора

Нинель Салагаева рассказала, как москвичи скупали псковскую тушенку и хлеб
Василиса Алексеева
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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Дни Псковской области в Москве прошли достойно. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" , такую точку зрения высказала заместитель губернатора Нинель Салагаева в интервью Псковскому агентству информации.

- У нас стояла задача привлечь как можно больше внимания к региону, к нашим производителям, качественно, вкусной, дешевой продукции, которая у нас есть, - рассказала она и поделилась своими наблюдениями об ярмарке сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- У нас были прецеденты, когда, например, кто-то из москвичей случайно проходил мимо, заходил, покупал какую-то продукцию – мясную или хлебобулочную, и потом через полчаса возвращался и скупал 20 банок тушенки или на 500 рублей хлебобулочных изделий. Говорили, что это очень вкусно, что давно уже не слышали такого запаха хлеба, настоящего, такого вкуса, не видели таких цен, -сказала Салагаева.

Нинель Салагаева также отметила хорошую организацию мероприятия. По её словам, правительство Москвы оказало качественную оргподдержку.

-Поэтому все прошло четко, слаженно, организованно. Было привлечено много внимания к нашим мероприятиям, задействовано очень много москвичей, - подчеркнула вице-губернатор.

Также она отметила, что гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел на «ура» и "люди говорили, что нужно такие концерты почаще проводить", среди зрителей наблюдался позитив, эмоциональный подъем, люди говорили, что довольны тем, как прошли Дни Псковской области в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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