2019-05-25T19:32:33+03:00
Экономика

Электротехнические и электромеханические предприятия -сильная сторона Псковской области - Игорь Девятко

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области раздал заинтересованным две пачки визиток
Василиса Алексеева
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Псковская промышленность заинтересовала бизнесменов.Псковская промышленность заинтересовала бизнесменов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко считает, что презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области, которая проходила в Торгово-Промышленной палате РФ, прошла очень успешно. Об этом он рассказал «Псковской правде».

- Что касается экономического блока, близкого мне, то здесь задача выполнена на 150%, - прокомментировал "Псковской правде" результаты презентации экономических возможностей Псковской области в Торгово-промышленной палаты РФ генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко .

Он рассказал, что конференц-зал ТПП вмещает 300 гостей, а заявок от участников поступило 460. Это в основном представители московского бизнеса и иностранных консульств. Само мероприятие проходило с новыми установками и идеями: проходила онлайн-трансляция на Псковскую область, которую посмотрели 534 человека. Еще одно новшество - презентации отличались от тех, что обычно делают регионы. Вживую, со стендами стояли представители предприятий: ЗАО «ЗЭТО», ООО «Полипласт», АО «ПЭМЗ» и «Микрон» и показывали свою продукцию, которую можно было потрогать и пощупать.

- Скажу по себе – у меня была с собой пачка визиток, которая разошлась за один час. Хорошо, случайно взял с собой вторую пачку. Поэтому возвращаемся с огромной домашней работой: надо обсудить все вопросы и предложения, которые поступили, все контакты будем отрабатывать, - сказал Девятко и отметил, что для москвичей была открытием та роль, какую на российском рынке играют электротехнические и электромеханические предприятия Псковской области. Электротехнические двигатели - это точка входа во многие сферы: не только для выпуска электропоезда и электротрамваев, но для нефтедобычи.

– Все основные производители инвестируют сейчас в электротранспорт, - напомнил Игорь Девятко. - Поэтому для нас это интересная тема, которую ещё необходимо проработать. Был у нас представлен и ГК «Титан», но не со стендом, а в рамках доклада: много интересного услышали не только гости, но и даже псковичи, потому что были представлены возможности завода для внутренней кооперации с малым бизнесом и предприятиями Псковской области.

Дни Псковской области в Москве проходили с 23 по 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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