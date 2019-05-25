Стало известно, где перекроют движение автотранспорта в Пскове на Ганзу

с 9.00 26 июня до 6.00 27 июня закроют проезд для всего транспорта, кроме общественного, по Октябрьской площади, по улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Объехать закрытый участок можно по улице К. Маркса (движение от железнодорожного вокзала), М.Горького, по мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

С 6.00 27 июня до 24.00 30 июня перекроют движение по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до Некрасова, улице Ленина на участке от улицы Пушкина до площади Ленина, улице Профсоюзной, улице Калинина на участке от Детской до Георгиевской.

Объезд - по улицам Кузнецкой, Инженерной, Труда (движение от железнодорожного вокзала), М. Горького, мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

С 13.00 до 22.00 27 июня и с 16.00 до 22.00 30 июня перекроют улицу Советскую от Свердлова до площади Ленина, Октябрьский проспект от улицы Гражданской до Октябрьской площади, улицу Кузнецкую от Октябрьского проспекта до площади Победы, Октябрьскую площадь, площадь Ленина, улицу К. Маркса от площади Ленина до улицы Некрасова, Троицкий мост, Рижский проспект от улицы М. Горького до площади Ленина.

Объехать участки можно будет по улицам Гражданской, Л. Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Труда (движение от железнодорожного вокзала); улице М.Горького, мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Движение городского общественного транспорта в данные периоды времени будет осуществляться по измененной схеме.

Остановка автотранспорта на Октябрьской площади, участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской будет запрещена с 20. 00 25 июня до 24.00 30 июня.