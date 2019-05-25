2019-05-26T13:13:46+03:00
Общество

Водители "Псковпассажиравтотранса" вошли в пятерку лучших на международных соревнованиях

Международный транспортный фестиваль «TransportFest-2019» прошел в Санкт-Петербурге
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Псковские водители лауреаты.Псковские водители лауреаты.
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Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международных соревнованиях

В Санкт-Петербурге прошел международный транспортный фестиваль «TransportFest-2019». В его рамках состоялись соревнования по водительскому мастерству на автобусах. В них участвовали 42 представителя предприятий из России, Эстонии и Белоруссии.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе региональной администрации, честь Псковской области отстаивали водители «Псковпассажиравтотранса» Дмитрий Москвин и Константин Павлов.

Сначала организаторы проверили знания правил дорожного движения у всех участников. Здесь была важна не только точность ответов, но и скорость решения билета. Псковичи безошибочно ответили на все вопросы. Дмитрий Москвин решил билет за минуту и 10 секунд, Константину Павлову понадобилось на пять секунд меньше.

Следующим пунктом соревнований стало маневрирование на автодроме. Псковичи выступали на непривычной технике «Волгабас», которую пришлось осваивать в короткие сроки. Константин Павлов выступал на сочлененном автобусе и показал второй результат среди участников этой категории — 5 минут и 1 секунда. При этом норматив выполнения задания — 8 минут. Дмитрий Москвин выступал на автобусе классической компоновки и показал лучший результат маневрирования — 3 минуты 33 секунды. Пресс-служба автотранспортного предприятия отмечает, что после таких высоких результатов о водителях «Псковпассажиравтотранса» заговорили все участники и организаторы мероприятия.

Итогом выступления псковских водителей стало попадание в пятерку лучших. Дмитрий Москвин и Константин Павлов получили дипломы соревнований и кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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