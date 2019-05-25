Итоги недели: Какие из связанных с губернатором Псковской области событий выделили журналисты

В Псковской области журналисты подвели итоги ушедшей недели.

Ключевыми, по мнению Псковского агентства информации, стали Дни Псковской области в Москве. Журналисты отметили, что программа мероприятий наполнена была не только концертами или выставками, но и многочисленными деловыми встречами. Так, состоялась презентация Псковской области и ее инвестиционных возможностей в ТПП РФ. Ее председатель Сергей Катырин заявил о готовности оказывать всяческую поддержку региону. И одним из первых шагов стала встреча с представителями крупных российских и иностранных компаний.

-Уверен, что в ближайшем будущем жители Псковской области увидят положительные результаты этой работы, - заявил по итогам Дней Псковской области в Москве Михаил Ведерников.

Еще одним из значимых событий журналисты назвали работы по строительству кампуса ПсковГУ на берегу реки Великой и реконструкцию стадиона "Машиностроитель". На одном и на другом объектах по поручению руководства области наращиваются темпы работ. Журналисты также связывают перемены на кампусе с приходом нового руководителя ПсковГУ Натальи Ильиной. Работы на фасаде должны быть завершены до 15 июня.

Фото: pskovinform.ru

В перечне других знаковых событий назван запуск "Ласточки" до Печор в Ганзейские дни, пройдут они с 27 по 30 июня 2019 года. Ранее говорили о том, что глава региона смог договориться о регулярном запуске поезда по данному маршруту с августа 2019 года. Журналисты отмечают, что Михаил Ведерников уже не в первый раз демонстрирует умение успешно вести переговоры с таким корпоративным монстром , как РЖД. И пока итоги этих переговоров были всегда на пользу Псковской области.

Замыкает список мероприятий, особо выделенных в лентах СМИ на минувшей неделе, обращение губернатора к выпускникам. Оно больше похоже на напутствие отца (напомним, у губернатора трое детей), чем на слова высокопоставленного чиновника.