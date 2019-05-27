В Пскове биометрические данные можно сдать в четырех банках

Открыть счет в новом для вас банке, взять там же кредит или сделать вклад. Казалось бы, что тут сложного. Но бывают ситуации, когда объехать все банки для консультации нет времени, или вот, поселился ты в глухой деревне и выбираться за сотни километров лень… Но стоит один раз пройти процедуру удаленной идентификации через Единую биометрическую систему, как далекое становится близким.

Сидя в кресле

Во всяком случае, в этом уверен Центробанк, который настаивает на том, чтобы к 2020 году все банки в обязательном порядке предоставили клиентам услуги с использованием удаленной идентификации, то есть идентификации по лицу и голосу.

Как работает удаленная идентификация и Единая биометрическая система - ЕБС, как собирается биометрия гражданина для дистанционного получения банковской услуги, рассказали «Комсомольской правде - Псков» представители Банка России и разработчики.

Центробанк Единую биометрическую систему продвигает как банковскую услугу, но создатели системы говорят, что она открывает путь к целой массе других возможностей.

- Единая биометрическая система - универсальная цифровая платформа, с помощью которой вскоре можно будет пользоваться также и госуслугами, телемедициной, образовательными сервисами и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут быть оказаны дистанционно, - пояснил и. о. директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Удаленная идентификация в России работает с 30 июня 2018 года. Биометрические данные собирают в 132 банках России и в почти пяти тысячах отделений. На нашем Северо-Западе биометрию собирают в 450 отделениях 35 банков. И дальше, уверены создатели проекта, количество будет увеличиваться.

Страшная ЕБС

Что такое биометрическая удаленная идентификация? Это механизм, который позволяет любому человеку, имеющему паспорт, получать финансовые услуги дистанционно. Свою личность при этом он удостоверяет с помощью биометрических данных - изображения лица и записи голоса.

Специальная программа запоминает образ человека, который, как утверждают создатели программы, невозможно подделать. На определение личности не влияет, носите вы очки или нет. Похудели вы или, наоборот, располнели. Свежи вы с утра, как майская роза, или пугаетесь своего отражения в зеркале. Все это не важно для системы. Она запоминает вас по признакам, которые не меняются от самочувствия или посещения парикмахерской. Почти так же пограничники опознают нас на паспортном контроле. Перезаписать лицо придется, если вы кардинально измените свой облик посредством пластической хирургии или вследствие травмы. Как уверяют разработчики, система при входе может попросить подвигаться определенным образом в случае сомнений. Это защитит ваши данные от мошенников, которые, возможно, попытаются для входа использовать украденное фото или видео.

Голос, говорят специалисты, также подделать невозможно. При первой записи человек начитывает цифры от 0 до 9 в трех последовательностях: прямой, обратной и вразнобой. При этом система улавливает самые тонкие интонации и «фибры души». В будущем возможна идентификация человека по линии вен на руке.

Зачем все усложнять?

На первый взгляд кажется, что Центробанк все усложняет. Ведь через мобильное приложение, через онлайн-кабинет с любого гаджета можно зайти и выполнить любую банковскую операцию без всякого там фейсконтроля. Но это возможно, если идет речь о банке, где вы любимый клиент. А если возникла необходимость или желание получить услуги в банке, который вас не знает, придется топать ножками, тратить время. Биометрическая идентификация же освобождает от этой необходимости.

- Использование для идентификации личности биометрических данных повысит доступность финансовых услуг, в том числе для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также на территориях, где слабо представлен банковский сектор. Клиенты смогут получить все необходимые услуги вне зависимости от времени суток, местоположения и наличия в регионе филиала банка, - говорит Иван Зимин и добавляет, что этот механизм выгоден не только клиентам, но и банкам, которые снижают затраты на обслуживание клиентов и получают неограниченную географию оказания услуг.

Пройдите в кабинет

Чтобы зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой биометрической системе, нужно пройти идентификацию в одном из уполномоченных банков. Регистрация в ЕСИА проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то система использует эту запись. Биометрические данные - изображение лица и образец голоса - для регистрации в ЕБС возьмут у клиента в банке. В дальнейшем, если гражданин захочет обратиться в другой банк, ему достаточно будет пройти удаленную авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.

Проходить процедуру идентификации или не проходить - каждый решает сам. Это дело добровольное и бесплатное и совершается только с согласия клиента.

- Биометрические данные физических лиц хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, - говорит представитель разработчика Иван Беров. - Передача биометрических данных человека с его мобильного телефона, планшета, ноутбука или компьютера в Единую биометрическую систему надежно защищена от взлома и утечек с помощью российских криптографических средств. Создано мобильное приложение для удаленной идентификации со встроенными криптографическими средствами защиты информации, которое соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации.

Принудительное ноу-хау

Близкие по сути системы работают в Индии, Китае, ОАЭ и в западных странах, но наша система, как уверяют программисты, уникальна в хорошем смысле. В ней много ноу-хау, о которых создатели программы не хотят говорить, чтобы не давать повода для развития фантазии у недобросовестных личностей, которые всегда ищут способы обмануть ближнего.

По словам Ивана Зимина, законопроект по развитию удаленной идентификации, который сейчас внесен в Государственную думу России, в скором времени дополнят важными положениями - такими как возможность использования Единой биометрической системы для операций других субъектов финансового рынка, например, страховщиков, и в иных секторах экономики. Банки в законодательном порядке обязуют предоставлять клиентам услуги с использованием удаленной идентификации.

КОНКРЕТНО

В Пскове биометрические данные можно сдать в четырех банках, в Великих Луках - в двух. Информацию о других отделениях, где можно сдать биометрию, можно найти на официальном сайте Банка России.