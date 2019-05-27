"Сверка часов" губернатора Михаила Ведерникова и депутатов Псковского областного собрания прошла успешно

Ежегодно губернатор выступает перед депутатами Псковского областного Собрания с докладом о своей деятельности. Впервые, чтобы «сверить часы» и выстроить согласованную позицию по различным вопросам развития региона, перед этим событием прошли встречи губернатора с фракциями псковских парламентариев. Раньше такой формат использовался только при работе над бюджетом.

Однопартийцы-эксперты

Серию консультаций главы региона с фракциями областного Собрания открыла встреча с депутатами от партии «Единая Россия».

- Вы показали себя ответственными и неравнодушными партнерами, и все достигнутые успехи - это результат нашей общей совместной работы, - сказал глава региона и предложил однопартийцам в режиме «реального диалога» обсудить не столько точечные вопросы, сколько системные проблемы и резонансные темы.

- Если говорить о системных вопросах, то главная наша задача - реализация национальных проектов, - взял слово председатель областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. - У нас есть партийные проекты, которые напрямую пересекаются с национальными, и здесь важно как можно активнее вовлекать в работу депутатов.

- Принимается, - поддержал спикера Михаил Ведерников и подчеркнул, что он заинтересован в участии депутатов в его рабочих поездках по районам.

- Нам зачастую очень не хватает экспертной оценки, и в наших совместных выездах вы могли бы применить свои профессиональные знания в том направлении, где являетесь экспертами, - сказал он.

Затем глава региона выслушал замечания и предложения других депутатов фракции.

В частности, депутат Вадим Афанасьев обратил внимание губернатора на плохое качество мобильной связи в Новоржевском районе. Вице-спикер Виктор Остренко затронул тему организации работы по уборке несанкционированных свалок и территорий кладбищ, а депутат Андрей Михайлов предложил пересмотреть сумму оплаты за те месяцы, когда региональный оператор по обращению с ТКО не в полном объеме выполнял свои обязательства. Депутат Марина Борисенкова донесла до главы региона свое удивление по поводу информации Минтруда, что в Псковской области 90% объектов соответствует критериям доступности для инвалидов.

- Этой информацией я тоже был удивлен и с ней не согласен, - ответил Михаил Ведерников и сообщил, что по его поручению завершается паспортизация объектов нового строительства, в том числе и на предмет доступности, и пригласил депутатов к обсуждению этого документа.

- Обязанность по соблюдению норм доступности есть и у проектировщиков, и у государственной экспертизы, и у тех, кто ставит подпись на документах по вводу объектов в эксплуатацию, а доступной среды нет, - присоединился к обсуждению проблемы Александр Котов. - Давайте возьмем два-три новых объекта, недавно введенных в эксплуатацию, и проверим, как там обстоят дела с доступностью.

Депутаты не обошли вниманием тему ремонта дорог в Пскове, на Гдовском и Порховском направлениях, на что губернатор ответил, что работы уже ведутся и проблемы будут решены.

В завершение встречи он поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал учесть все замечания, высказанные в ходе заседания фракции.

Депутаты согласились, что главная задача - реализация национальных проектов. Фото: Псковское областное собрание

Надо чаще встречаться

Фракция КПРФ также обсудила с губернатором проблемные вопросы.

- Несмотря на разность взглядов, мы слышали друг друга, - отметил Михаил Ведерников и особо выделил позицию фракции в подготовке областного закона «О детях войны».

Далее руководитель фракции Петр Алексеенко поднял вопрос о недостаточных темпах газификации региона. Михаил Ведерников согласился, что по сельским территориям газификация составляет всего 23%. «Главным тормозом» процесса являются большие долги перед «Газпромом». Тем не менее Михаил Ведерников признал, что проблемой заниматься необходимо.

Транспортное обслуживание - еще один масштабный вопрос коммунистов, особенно на южной территории области. В ответ Михаил Ведерников проанонсировал возможную перспективу остановки поезда «Ласточка» в Дно, а также работу над регулярным сообщением Псков - Великие Луки. Депутаты обратились к губернатору с просьбой учесть пассажиропоток по направлению к Опухликам, который увеличивается в период работы оздоровительного лагеря «Звездный». Также депутаты обратили внимание главы региона на отсутствие возможности парковки личного автотранспорта вблизи Псково-Чудского водоема - водоохранная зона начинается перед населенным пунктом, на необходимость контроля за работой некоторых предприятий региона и на проблемы, с которыми сталкиваются в аптеках диабетики при получении льготных лекарств.

Завершилась встреча предложением депутатов встречаться ежеквартально, на что Михаил Ведерников дал утвердительный ответ.

Эх дороги, дороги...

Состоялась встреча и с депутатами, представляющими в региональном парламенте фракцию ЛДПР.

- Нам нужна обратная связь - депутаты активно работают в своих избирательных округах, и ваш опыт общения с гражданами будет полезен для всех, - отметил губернатор.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков подтвердил готовность к сотрудничеству и поблагодарил областные власти за работу на высоком уровне.

- Наши вопросы строятся на тех проблемах, которые поднимают наши избиратели, - продолжил Антон Минаков. - Почему состояние городских дорог и дворов с каждым годом становится хуже? И это происходит в преддверии Ганзейских дней. Какие меры будут приниматься и понесет ли кто-то за это ответственность?

Глава региона признал, что к Ганзейским дням все дороги приведены в порядок не будут, но средства не потрачены впустую, подрядчики выполнят гарантийные работы.

- Зимой дороги обрабатываются реагентами с песком. Весной эта химия с песком и грязью при ветреной погоде поднимается с дорог, и люди вынуждены всем этим дышать. Когда, наконец, городские улицы будут убираться нормально? - продолжил дорожную тему депутат Юрий Павлинов.

Губернатор пообещал, что претензионная работа с фирмами-подрядчиками будет вестись постоянно, а администрацией Пскова разрабатывается документ, в котором будет четко прописан почасовой график уборки улиц. Также депутаты обсудили с губернатором демографическую ситуацию в регионе и меры по сокращению миграционного оттока населения.

Вопросы педагогики

На встрече депутат-справедливоросс Наталья Тудакова напомнила, что в 2019 году вступил в силу закон о паллиативной помощи, на федеральном уровне уже утвержден порядок приобретения медицинских изделий, необходимых для оказания помощи на дому.

- У нас есть обращение от августа 2018 года и повторное в марте 2019 года о предоставлении аппарата искусственной вентиляции легких семье Струковых, где воспитывается ребенок, больной редким заболеванием. Нам известно, что даже аппарат ИВЛ уже приобретен, но на уровне региона нет нормативной базы о предоставлении медицинского оборудования семье, - уточнила Наталья Тудакова.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова ответила, что теперь законодательство изменилось и скоро ребенок сможет получать помощь на дому, а не в больнице.

Кроме того, Наталья Тудакова отметила несоответствие информации об уровне средней зарплаты реальным заработкам педагогических работников. Михаил Ведерников предложил депутату подключиться к решению этого вопроса в рабочем порядке и рассмотреть примеры конкретных учреждений. Депутат согласилась провести такую работу. Недостаточная обеспеченность учебниками, которая бьет по карману родителей, еще одна проблема. По словам Веры Емельяновой, школы получают из бюджета субвенции на учебные расходы, к этой же статье относится приобретение базовых комплектов учебников. Вопрос лишь в том, как распоряжаются сами школы поступающими средствами и существующим библиотечным фондом. В заключение депутаты фракции обратились с просьбой пересмотреть размер доплаты учителям за классное руководство.