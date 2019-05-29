В порховском приюте для собак появились утепленные будки

Социальный проект придумал и помог воплотить депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев. На протяжении трех месяцев учащиеся шестых-седьмых классов под руководством учителя труда Валентина Ускова собирали домики для обитателей приюта, а заодно осваивали плотницкое мастерство.

- Все вместе мы включились в этот проект. Посетили приют, посмотрели собак, прикинули размеры и сделали чертежи. А дальше отрабатывали уже полученные навыки, и, конечно, потом пошло творчество, - рассказал Валентин Усков.

Школьники сделали именные таблички, и теперь каждый посетитель приюта может узнать кличку собаки. Будки получились надежными и теплыми - и стены, и крыша выполнены с прослойкой из пенопласта.

Одно из направлений проекта "Чистая страна" - это ответственное отношение к животным. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По словам учителя труда, работа настолько захватила ребят, что они готовы были мастерить и после уроков, старались и торопились.

- Все довольны, а главное, знают, что их работа принесет пользу, - отметил преподаватель. Сам Валентин Усков назвал участие в акции самым интересным проектом за 30 лет работы.

- То, что сделали ребята, дорогого стоит. Не каждый мужчина, взрослый человек может выполнить такую работу. А наши мальчишки молодцы! Они сумели, - отметил работу учащихся Геннадий Григорьев.

Депутат не только придумал для школьников проект, но и приобрел для его реализации все материалы, крепеж и недостающий инструмент.

- Это человек с неординарным подходом к жизни. Не каждый готов помогать людям, Геннадий Владимирович и может, и делает. Его хорошо знают не только в нашем районе, но и в соседнем Дновском, - рассказала заместитель главы администрации Порховского района по социальной политике Ольга Иванова на школьном празднике, посвященном завершению проекта.

- Казалось бы, что такое будка для собаки? Но это очень важно. Дети работали, и каждый думал об определенной собаке. А еще они учились строить. И если каждый из них когда-то потом построит себе дом в Порховском районе и останется в нем жить, это будет просто замечательно. Надеюсь, спустя годы мы сможем оценить эти самые важные результаты сегодняшнего проекта, - добавила Ольга Иванова.

Все 14 будок, или «жилой комплекс для питомцев», как окрестили его сами учащиеся, перед отправкой в приют установили в школьном дворе. После оценки жюри авторы лучших работ получили в подарок наборы инструментов и сертификаты на посещение кафе, а все бригады - памятные дипломы участников.

В этот же день два грузовика перевезли будки на место.

- Если каждый муниципалитет, каждая школа возьмется и повторит наш проект, наверное, не останется бездомных собак. У каждой собаки должен быть свой дом, и доброту к животным мы должны прививать детям со школьной скамьи, - считает Геннадий Григорьев.

Депутат отметил, что проблема безнадзорных животных назрела и требует решения, порховская идея может быть отличным примером для всех.

- Проект «Чистая страна» - это не только чистая вода и борьба со свалками. Одно из направлений - это ответственное отношение к животным. Эти ребята уже никогда не выкинут животное на улицу, - уверен депутат.