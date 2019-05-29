2019-05-29T14:45:06+03:00
Общество

Участница конкурса "Миссис Псков-2019" пожертвовала свою косу во время вокального номера

Она передала волосы благотворительному фонду в знак солидарности с онкобольными
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Полной неожиданностью для жюри и гостей конкурса стала финальная точка номера Анастасии МихайловойПолной неожиданностью для жюри и гостей конкурса стала финальная точка номера Анастасии МихайловойФото: Татьяна РОДИНА
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Анастасия Михайлова представила на сцене финального шоу творческий номер, в котором исполнила хит украинской группы. Полной неожиданностью для жюри и гостей конкурса стала финальная точка этого номера, где очень худенькая девушка в черном одеянии и платке отстригает Анастасии косу. Как пояснила со сцены конкурсантка, свои волосы она отстригла из солидарности с онкобольными и жертвует их благотворительному фонду.

«Комсомолка» решила поближе познакомиться с участницей конкурса, заставившей зрительный зал замереть от удивления.

- Как родилась идея сделать такой номер?

- Эту идею я «вынашивала» год. Моим знакомым людям одному за другим стали ставить страшный диагноз «рак». Сначала девочка, с которой мы учились в одной школе, попросила в соцсетях помощи для своего ребенка. Ему тогда и года еще не было, а они одногодки с моим сыном. Затем коллега по работе моей мамы. Женщине еще 50 нет. В новогоднюю ночь сестра мужа раскрыла тайну об опухоли у своего супруга. А совсем недавно я узнала про болезнь Виктории Голубковой. Это мой редактор, моя коллега, мой наставник и друг...

У меня всегда были густые и крепкие волосы. И я подумала, а почему бы и нет?! Минимальная длина, которую принимают, всего 30 см! Всего-то! Просто почему-то, когда слышат «отрезала волосы», сразу представляют какую-то экстремалку, побрившуюся под ноль. А на самом деле, у меня осталось каре.

- Почему выбрали конкурс, чтобы реализовать свою идею?

- Я решила привлечь внимание людей к этой проблеме. Девушки, участвующие в подобных конкурсах, не «глупые пустышки». Кто-то покрутит пальцем у виска и скажет «дура», а кто-то проникнется и в следующий раз поможет нуждающемуся. Я очень переживала и сейчас, если честно, переживаю, что меня не поймут. Перекрутят с ног на голову и скажут, что это пиар, хайп или выпендреж. Огромное спасибо Николаю Королеву, что он все-таки разрешил мне реализовать свою идею, хотя и очень сомневался.

- Почему вы выбрали именно эту песню?

- Я родом с Украины, украинский - мой родной язык, и когда я услышала по радио песню группы Kazka «Плакала», сразу обратила на нее внимание.

- Кто та девушка, которая вам обрезала волосы?

- Девушка, которая была со мной на сцене, моя Добрая Фея. У нее даже ник такой в социальной сети. Алиса - так ее зовут - тоже в свое время побрилась, потому что ее подруга очень комплексовала после химиотерапии. Она очень хороший и бескорыстный человек, несмотря на свой юный возраст. Я написала в группе «Фотографы Пскова», что ищу модель с короткой стрижкой, и спустя час она сама мне написала. Я объяснила, что от нее хочу, и она не задумываясь согласилась. Ее не хотели отпускать с работы, она искала замены, отпрашивалась и подстраивалась под меня, и все это безвозмездно! А когда я на следующий день после финала привезла ей на работу цветы в знак благодарности - чуть не расплакалась. Она сказала две фразы, которые вернули мне веру в человечество: «Если ты хочешь изменить мир - начни с себя» и «На добро нужно отвечать добром». И это как никогда точно!

- Какой фонд заберет ваши волосы, как проходит эта процедура?

- Я нашла единственный фонд, который принимает волосы, - это фонд «Жизнь». Парики, сделанные из пожертвованных волос, они отдают бесплатно онкобольным детям. Это самый простой и доступный способ. Они принимают волосы через почтовое отправление. Я на днях собираюсь отправлять.

- Как вы оказались в Пскове?

- В Псков меня привела любовь. Мой муж - военнослужащий, офицер. Попал по распределению после училища в Псков. Летом после выпуска он поехал отдыхать на море в Крым. Туда же, в Евпаторию, приехала и я с семьей. Там и познакомились. Поначалу даже не обратили особого внимания друг на друга. Но спустя пару месяцев начали общаться в соцсетях, затем звонки в «Скайпе», и вот я уже не могла представить жизнь без этого человека. Спустя два года мы поженились в Адмиралтейском загсе Санкт Петербурга. Устроили себе свадьбу для двоих. С фотографом, букетом невесты, свадебным платьем и рестораном. И только мы вдвоем. Еще через 3 года, 8 июля - в День семьи, любви и верности, в этот мир пришел наш сын Матвей. Я верю в судьбу и понимаю, что это был не просто знак, а прямой текст от нее. Наш сынок - символ крепкой семьи, бесконечной любви и преданной верности.

- Как вы попали в журналистику?

- В Николаеве работала на телевидении. Когда приехала в Псков, тоже хотела продолжить путь журналиста. Информационное агентство решило возродить свой телевизионный проект. Я подала заявку, прошла кастинг. Стала ведущей и автором программы «СпецРеп».

- Почему решили участвовать в конкурсе «Миссис Псков - 2019»?

- На конкурс меня отправил муж. Год назад мы гуляли, и Матвей уснул в коляске, а мы с мужем решили присесть в парке в тенек. Не хотели, чтобы ребенок спал в движении, да и самим отдохнуть надо. Сначала мы увидели одну нарядную семью, потом другую, третью... тут их уже снимают на фото и видео. И когда в очередной раз мимо нас проходили, Максим (он же видеооператор конкурса) в ответ на наш заинтересованный вид сказал: «Это «Миссис Псков» снимаем». Знаете, так по-доброму и с улыбкой. И тогда мой муж спустя пару секунд выдал: «Не хочешь тоже пойти?» Я ответила: «Хочу!» И спустя год уже моя семья участвовала в этой замечательной фотосессии. И уже на нас так удивленно смотрели прохожие.

Это был замечательный год. Потому что в моей голове сидела идея. Это была цель - попасть на конкурс. И я ее достигла. Конкурс - это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это повышение своей самооценки и заряд энергии! Мне кажется, нет, я даже уверена, что год ожидания того стоил!

ИСТОЧНИК KP.RU

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