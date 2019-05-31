2019-05-31T17:50:24+03:00
Общество

Несанкционированную свалку с ртутьсодержащими лампами на Завеличье убрали

Место, куда неизвестные свозили химически опасные лампы, обнаружила читательница "Комсомольской правды-Псков"
Василиса Алексеева
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Фото читателя.Фото читателя.
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Свалку с ртутными лампами недалеко от «Ленты» на Завеличье убрали.

Сообщение о том, что недалеко от супермаркета «Лента» в сторону пересечения улиц Гаражный проезд и Рокоссовского прямо у дороги лежат десятки люменисцентных ламп и мешки с каким-то мусором, предположительно строительным в «Комсомольскую правду-Псков» поступило от читательницы в субботу 25 мая. Она прислала в редакцию фото и описание места свалки, сопроводив восклицанием «Люди, вы люди или кто???»

В этот же день мы разместили сообщение о несанкционированной свалке в группе “Контроль.Псков», где нам ответил представитель городской администрации.

- Информация по указанному факту передана городским службам , - сообщила модератор группы "Контроль.Псков".. -Сейчас сложно будет выявить лиц, несанкционированным образом избавившихся от опасных ламп, но проверка по факту с привлечением сотрудников УМВД будет проведена.

В вторник в редакцию обратился активист Общероссийского Народного фронта Сергей Елизаров с тем, чтобы уточнить место, где находятся выброшенные лампы, представляющие химическую опасность. В среду у себя на странице в Инстаграм он разместил видео с места свалки этих люминесцентных ламп.

На публикацию сразу отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото с личной страницы в Инстаграм Сергея Елизарова.

Фото с личной страницы в Инстаграм Сергея Елизарова.

«@bratchikov4415 Разберитесь оперативно!!!» - написал он, отметив в публикации главу администрации Пскова Александра Братчикова.

В четверг Сергей Елизаров на своей странице сообщил, что свалка убрана.

«Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе! Отдельное спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову @m.v_007, который буквально через 15 минут после моей публикации дал четкую задачу! Такой и должна быть реакция!!!», - написал активист.

КОНКРЕТНО

Судя про фото, лампы демонтировали и вывезли из какого-то крупного помещения или сначала собирали, а потом выкинули, где попало. Как известно, люминесцентные лампы представляют химическую опасность. В них содержит ртуть в количестве от 2,3 мг до 1 г. Утилизацией таких ламп занимаются специальные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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