Дороги, поощрение муниципалитетов, поддержка детства — что выделили псковские СМИ в работе региональных властей за неделю

В Псковской области на минувшей неделе основным событием стало выступление губернатора Михаила Ведерникова в региональном парламенте. Темой стал отчет о работе властей за 2018 год, но политики и общественники сошлись во мнении — это был не столько отчет, сколько определение задач на ближайшее будущее.

Псковское агентство информации пишет, что «Михаил Ведерников продемонстрировал жителям Псковской области, депутатам Собрания, что сохраняет твердый курс на консолидацию конструктивных сил, все также требователен к своим подчиненным, а темпы продвижения региона в масштабах России должны сохранятся».

Тогда же была заявлена и еще одна ключевая тема — это работа с муниципалитетами.

« Активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность — это те качества, которые сегодня жизненно необходимы Псковской области. И наша общая задача — поощрять их носителей», - заявил глава региона.

Речь шла о районах, которые способны сами генерировать идеи и привлекать дополнительное финансирование для их реализации. Примером такой работы служит получение регионом 162 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Еще одна тема недели — поддержка детства. В Псковской области заработала программа «Подарок новорожденному».Заявлено о ней было в последние дни мая, а уже 1 июня семь рожениц в Псковском перинатальном центре получили открытки, памятные медали и сертификаты на 5000 рублей. Что примечательно, такого рода поддержку получат и те, в чьих семьях дети появились на свет с 1 января 2019 года.

Выделили журналисты и тему ремонта и строительства дорог. Сейчас в регионе объявлены конкурсы на определение подрядчиков по ремонту дорожных сетей, идет строительство Северного обхода.