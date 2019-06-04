2019-06-04T10:31:33+03:00
Звезды

Что готовят организаторы для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах

"Комсомольская Правда - Псков" пообщалась с Гедеминасом Тарандой, художественным руководителем и главным затейником предстоящего мероприятия
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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"Нынешний фестиваль будет сделан своими силами и своими руками", - Гедеминас Таранда"Нынешний фестиваль будет сделан своими силами и своими руками", - Гедеминас ТарандаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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О том, что увидят гости фестиваля 8 июня на большой поляне Пушкинского музея-заповедника, как всегда, эмоционально и артистично рассказал художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Гедиминас Таранда. Комсомолка» предлагает подробную афишу праздника в этот день с его ремарками.

- Фестиваль становится своим, родным. Нынешний фестиваль будет сделан своими силами и своими руками, - отметил артист и вдохновенно поведал, что ожидает гостей мероприятия.

«Комсомолка» предлагает карту праздничной поляны с некоторыми ремарками артиста.

Подробная схема всех площадок предстоящих Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Рисунок: Гусельников А. В.

Подробная схема всех площадок предстоящих Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Рисунок: Гусельников А. В.

1. Шатер для мамы, папы и ребенка.

- Это самое любимое - шатер мам. Знаете, что сказали мужчины в прошлом году: А где мы, папы? В этом году мы пишем - шатер для мам, пап и их любимых чад. Там стоит букет цветов, красивое зеркало, пеленальный столик, памперсы, вода, присыпка - и все это бесплатно. Мы единственные, кто так делает.

6. Обжорные ряды.

- Наши службы проверяют, чтобы не было хот-догов, сахарной ваты и прочего.

19. Театральная сцена.

- Спектакли, которые выбирали музей-заповедник «Михайловское» и Театрально-концертная дирекция. У нас потрясающий молодежный театр с новыми спектаклями. Всем советую прийти и посмотреть, просто всем! Молодежь несет другой заряд. Мы, профессионалы, можем быть зашорены, держимся в своих рамках, только молодежь может показать те проблемы, которые мы, может быть, не замечаем.

16. Трактир «Зуево», он же кафе «Березка»

- Меню: борщи и щи из травы, сныти, два вторых с мясом или без, кусок пирога. Здесь будет бизнес-ланч в деревне Зуево. В этом году в этой деревне мы ставим подиум, или сцену, где пройдут русские смотрины. Псковская, Смоленская области привезут костюмы. Из смотрин будет вырастать свадебный обряд. Пройдет 4 свадебных обряда. Мы будем популяризировать псковскую свадьбу. Затем в честь молодых будет свадебный стол. Сало уже закуплено у старообрядцев.

25. Русские игры.

- Впервые Российская федерация этноспорта привезет 30 призеров этноспорта. Будут показывать лапту, рюхи, кулачные бои, выступать силачи с бревнами. Они проведут соревнования. Гости получат возможность окунуться в правила русских игр. Это фантастика!

26. Качели, лабиринт.

- Для лабиринта привезут 750 тюков сена. Всем советую туда зайти. Там ждет масса сюрпризов, вплоть до живого медведя. В стогах сена можно будет поваляться. Мастер-классы скоморохов. Это не аниматоры, не волонтеры - это русские скоморохи. Будут качели образца 1905 года. В этом году их будет больше

27. Деревня Зуево.

- Там будет хозяйский дом 9 на 4 м, постройка кузнеца. Они покажут спектакль. Будут сказывать сказы. Дом плотников и гончаров. Они приготовили нестандартную программу. Сами себе сделаете медаль из дерева. Дети сделают табуретку, скворечник. Если распилить бревно за 40 секунд, дадут премию - цилиндр с автографом Пушкина. Можно покормить деревенских животных. Корова будет, свинья, корову доить не разрешат, в прошлом году ее замучили. Стояла очередь.

31. Русская кавалерийская школа гусар.

- Лагерь Дениса Давыдова и русская гусарская школа верховой езды. Они привезут пушки, 10 лошадей. Будет 15 французов и 15 наших гусар. Покажут и расскажут, что такое русская дуэль. Только русские стрелялись с трех шагов, через платочек, это сумасшествие. Будут и девушки-гусары. Фильм «Гусарская баллада» - не выдумка, девушки записывались в гусары. Приедут два барда из Тюмени и Москвы, будут читать Лермонтова, Пушкина и Давыдова.

Сцена на воде в Бугрово.

- В 19.30 приплывет большая лодка длиной 3 метра. Выдолблена из дерева, в ней натянуты струны. Уникальные артисты из Карелии дадут на этой лодке концерт. Будет, конечно, балет, а затем сольное выступление Юрия Кононова. Для многих это открытие. Напоследок Виктория и Антон Макарские с детьми покажут семейный спектакль. Вы поймете, что находитесь в одной общей семье, окутанной любовью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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