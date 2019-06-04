Подробное расписание Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

В этом году Всероссийский праздник пушкинской поэзии, которому в этом году исполнилось бы 53 года, переименовали в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Организаторы объяснили смену всем известного и практически брендового имени на новое расширением формата праздника.

Дескать, не надо ограничиваться только Александром Сергеевичем и его поэзией, надо расширять палитру жанров и форм праздника.

Хотя …

- Цифру 53 все-таки надо оставлять, - заявил на пресс-конференции художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Гедеминас Таранда. - За цифру 53 мы можем побороться. Новое название расширяет формат. Мы своими руками строим свой фестиваль, но ничего пушкинского забывать не будем.

И это правильно.

Пушкинские Дни пройдут в Псковской области, с 5 по 12 июня. Самым зрелищным днем в этом году станет 8 июня, суббота. Главные мероприятия развернуться по традиции на большой поэтической поляне музея-заповедника «Михайловское». «Комсомолка» предлагает подробную программу праздника с ремарками художественного руководителя Дней Гедеминаса Таранды.

05 июня 2019 года

12.00 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина

Студенты Российского государственного института сценических искусств. Курс В. Э. Рецептера

Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»

18.15 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

06 июня 2019 года

Пушкинский день России, День русского языка, 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина

Псков

11.00 Церемония возложения цветов к памятнику

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

11.00 Научно-практическая конференция «А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка». Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком, Плюсском районах

12.00 Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

12.30 Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь» Псковский государственный университет (пл. Ленина, д. 2)

Пушкинские Горы

12.00 Лития на могиле А.С.Пушкина Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина

Свято-Успенский Святогорский монастырь

14.00 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019» А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь) Малый зал.

Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

15.30 Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника

Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А.С.Пушкина

16.30 Церемония дарения Пушкинскому Заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А.С.Пушкина. Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»

18.30 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника

07 июня 2019 года

Псков

11.00 Познавательно-развлекательная программа для детей

«В волшебной Пушкинской стране»

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

11.00 – 21.00 Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города

Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой

Пушкинские Горы

11.00 Научно-практическая конференция «А.С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

11.00 «Пушкинские юбилеи 1899-1949»Открытие выставки из фондов Пушкинского Заповедника и Литературного музея Пушкинского Дома

Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»

11.40 «Пушкин на каждый день». Презентация книги В.Я Курбатова

Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»

14.00 Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)

Площадка перед Научно-культурным центром

16.30 Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Творческая встреча с В. Э. Рецептером

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30 Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Д.И. Фонвизин «Недоросль».

Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

08 июня 2019 года

Псков

10.00 – 16.00 Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…». Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»

Библиотеки города Пскова

17.00 – 18.30 Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».

Свободное чтение произведений А.С.Пушкина

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

Пушкинские Горы

11.00 Лития на могиле А.С.Пушкина

Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина

Свято-Успенский Святогорский монастырь

12.00 Парад участников и гостей праздника. Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне с. Михайловское

Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты

Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука

Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского Заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России.

Сельцо Михайловское, поэтическая поляна.

09 июня 2019 года

Псков

16.00 Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Показ музыкального спектакля «Евгений Онегин»

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

Пушкинские Горы

16.00 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с главным редактором журнала «Звезда» Я. А. Гординым

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир. «Гамлет».

Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

10 июня 2019 года

13.00 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила».

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»

Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

16.00 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с В. Я. Курбатовым

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н. С. Лесков «Левша».

Санкт-Петербургский Городской театр (г. Санкт-Петербург)

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

11 июня 2019 года

16.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с директором Пушкинского Заповедника Георгием Василевичем

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева (г. Санкт-Петербург).

Торжественное закрытие фестиваля

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

12 июня 2019 года

День России

16.30 Концерт скрипичной музыки.

Иван Долгунов (г. Москва)

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»