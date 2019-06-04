Подробное расписание Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области
В этом году Всероссийский праздник пушкинской поэзии, которому в этом году исполнилось бы 53 года, переименовали в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Организаторы объяснили смену всем известного и практически брендового имени на новое расширением формата праздника.
Дескать, не надо ограничиваться только Александром Сергеевичем и его поэзией, надо расширять палитру жанров и форм праздника.
Хотя …
- Цифру 53 все-таки надо оставлять, - заявил на пресс-конференции художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Гедеминас Таранда. - За цифру 53 мы можем побороться. Новое название расширяет формат. Мы своими руками строим свой фестиваль, но ничего пушкинского забывать не будем.
И это правильно.
Пушкинские Дни пройдут в Псковской области, с 5 по 12 июня. Самым зрелищным днем в этом году станет 8 июня, суббота. Главные мероприятия развернуться по традиции на большой поэтической поляне музея-заповедника «Михайловское». «Комсомолка» предлагает подробную программу праздника с ремарками художественного руководителя Дней Гедеминаса Таранды.
05 июня 2019 года
12.00 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина
Студенты Российского государственного института сценических искусств. Курс В. Э. Рецептера
Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»
18.15 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
06 июня 2019 года
Пушкинский день России, День русского языка, 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина
Псков
11.00 Церемония возложения цветов к памятнику
Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»
11.00 Научно-практическая конференция «А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка». Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком, Плюсском районах
12.00 Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»
Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова
12.30 Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь» Псковский государственный университет (пл. Ленина, д. 2)
Пушкинские Горы
12.00 Лития на могиле А.С.Пушкина Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина
Свято-Успенский Святогорский монастырь
14.00 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019» А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь) Малый зал.
Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
15.30 Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника
Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А.С.Пушкина
16.30 Церемония дарения Пушкинскому Заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А.С.Пушкина. Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»
18.30 Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)
Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника
07 июня 2019 года
Псков
11.00 Познавательно-развлекательная программа для детей
«В волшебной Пушкинской стране»
Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова
11.00 – 21.00 Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города
Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой
Пушкинские Горы
11.00 Научно-практическая конференция «А.С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».
11.00 «Пушкинские юбилеи 1899-1949»Открытие выставки из фондов Пушкинского Заповедника и Литературного музея Пушкинского Дома
Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»
11.40 «Пушкин на каждый день». Презентация книги В.Я Курбатова
Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»
14.00 Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)
Площадка перед Научно-культурным центром
16.30 Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
Творческая встреча с В. Э. Рецептером
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
18.30 Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
Д.И. Фонвизин «Недоросль».
Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
08 июня 2019 года
Псков
10.00 – 16.00 Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…». Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»
Библиотеки города Пскова
17.00 – 18.30 Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».
Свободное чтение произведений А.С.Пушкина
Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»
Пушкинские Горы
11.00 Лития на могиле А.С.Пушкина
Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина
Свято-Успенский Святогорский монастырь
12.00 Парад участников и гостей праздника. Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне с. Михайловское
Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты
Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука
Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского Заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России.
Сельцо Михайловское, поэтическая поляна.
09 июня 2019 года
Псков
16.00 Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Показ музыкального спектакля «Евгений Онегин»
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
Пушкинские Горы
16.00 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с главным редактором журнала «Звезда» Я. А. Гординым
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
18.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир. «Гамлет».
Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)
Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
10 июня 2019 года
13.00 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила».
Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»
Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
16.00 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с В. Я. Курбатовым
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
18.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Н. С. Лесков «Левша».
Санкт-Петербургский Городской театр (г. Санкт-Петербург)
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
11 июня 2019 года
16.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с директором Пушкинского Заповедника Георгием Василевичем
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
18.30 Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева (г. Санкт-Петербург).
Торжественное закрытие фестиваля
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
12 июня 2019 года
День России
16.30 Концерт скрипичной музыки.
Иван Долгунов (г. Москва)
Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»
ИСТОЧНИК KP.RU