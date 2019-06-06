Интервью с псковичкой Кристиной Ларченко, победительницей конкурса "Миссис-Псков-2019"

Два месяца напряженной подготовки - репетиций, конкурсов, фотосессий и дефиле - пролетели, как один день. Трехчасовое финальное шоу 10-го юбилейного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2019» позади, и вот уже корону королевы из рук Миссис Псков 2018 Дарьи Бутенко принимает Кристина Ларченко.

В этот раз произошло то, что на конкурсах красоты, по словам директора шоу Николая Королева, случается редко: жюри и зрители в большом концертном зале филармонии, где проходил финал, были единодушны. Титул самой-самой замужней псковички и титул «Миссис зрительских симпатий» отдали одной и той же участнице. Еще Кристина получила титул «Миссис Хилово» и «Миссис талант». «Комсомолка» поближе познакомилась с победительницей, пригласив ее вместе с директором конкурса Николаем Королевым к себе в пресс-центр.

Кристина Ларченко родилась и выросла в Карелии, в Пскове живет 10 лет.

- Я приехала в Псков за мужем, хоть и родилась в Карелии, уже считаю себя псковичкой, - рассказала Кристина.

Девушка работает в лизинговой компании, воспитывает вместе с мужем Антоном четырехлетнюю Мирославу.

Девушка воспитывает вместе с мужем Антоном четырехлетнюю МирославуФото: Татьяна РОДИНА

Принять участие в конкурсе ее надоумила обладательница прошлогоднего титула Дарья Бутенко.

- Кристина, кому, как не тебе, участвовать в этом конкурсе, - поделилась словами приятельницы наша гостья. - Уже три года Даша мой визажист. Я решила к ней прислушаться.

Прислушаться и, как говорится, «вспомнить все». Еще будучи юной студенткой колледжа, Кристина стала 1-й вице-мисс на конкурсе «Студентка Карелии - 2005», а в 2006 году получила титул «Мисс Петрозаводск». С тех пор прошло больше 10 лет, изменился статус и стиль девушки, и, как показал конкурс, видимо, в лучшую сторону.

Идти к своей цели и побеждать заставляет Кристину спортивный характер. Она с четырех лет занималась художественной гимнастикой, затем спортивной аэробикой, которые дали ей не только стройную фигуру, грацию и гибкость, но и закалили характер.

Выступление Кристины в паре с мужем на конкурсе талантов, а затем в финальном шоу на большой сцене с латиноамериканским танцем ча-ча-ча покорило зрителей.

- Муж совершенно не танцующий человек, для него это было большое испытание, но он безропотно репетировал наш танец, - рассказала победительница. - Этот танец мы исполняли на нашей свадьбе, тогда я заявила, что раз я гимнастка, то не буду танцевать простой «медляк», но с тех пор прошло много времени, танец забылся. Пришлось все снова разучивать. Мы занимались два раза в неделю с замечательным педагогом. Муж очень боялся меня подвести, поэтому старался, как мог.

Без всецелой поддержки супруга вряд ли могла состояться эта победа, уверена Кристина. Конкурс конкурсом, а домашние дела и заботы никто не отменял.

- Ежедневно на подготовку к конкурсу приходилось тратить полтора-два часа. После работы и домашних дел, - поделилась девушка.

Ежедневно на подготовку к конкурсу приходилось тратить полтора-два часаФото: Татьяна РОДИНА

На конкурсе Кристина блистала не только на сцене, но и у разделочной доски. Ведь «Миссис Псков» - это не только конкурс красоты, это еще и битва талантов на кулинарном конкурсе. И хотя, как признается сама Кристина, на конкурсе были гораздо более опытные хозяйки, ее средиземноморский салат не остался незамеченным.

Как рассказал Николай Королев, после конкурса в статусе замужней королевы красоты Кристина будет участвовать в городских мероприятиях. Также ее уже пригласили на конкурс «Миссис Россия». Но пока наша победительница раздумывает над этим предложением. На всероссийском уровне конкурс требует во сто крат больших финансовых, временных и моральных затрат.