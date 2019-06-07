Многомиллиардный результат: Какие выводы сделаны по итогам работы Псковской области на ПМЭФ

Псковская область в 2019 году представлена на Петербургском международном экономическом форуме широко и активно - в этом году впервые у региона свой стенд, псковские предприятия проводят презентации, представлены особая экономическая зона «Моглино», проводятся встречи с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами.

В результате по итогам работы двух дней ПМЭФ власти региона заключили серию выгодных соглашений и договоров. В их числе, например, соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона с «Россети Северо-Запад». Оно стало продолжением договоренностей, достигнутых в феврале 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. С ПАО «Транснефть» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития экономики, улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий для решения социальных задач Псковской области.

Как пишет ПАИ, в 2018 году регион смог сделать значительный рывок в своем развитии и в Национальном инвестиционном рейтинге поднялся с 83 на 36 место. Работа над улучшением инвестиционного климата продолжается, и итоги работы на площадках ПМЭФ-2019 — яркое тому подтверждение.