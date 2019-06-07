2019-06-07T23:14:10+03:00
Экономика

Многомиллиардный результат: Какие выводы сделаны по итогам работы Псковской области на ПМЭФ

Международный экономический форум стал площадкой для заключения новых выгодных соглашений
Варвара Каткова
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В рамках Петербургского международного экономического форума представители Псковской области заключили серию соглашений.В рамках Петербургского международного экономического форума представители Псковской области заключили серию соглашений.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Псковская область в 2019 году представлена на Петербургском международном экономическом форуме широко и активно - в этом году впервые у региона свой стенд, псковские предприятия проводят презентации, представлены особая экономическая зона «Моглино», проводятся встречи с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами.

В результате по итогам работы двух дней ПМЭФ власти региона заключили серию выгодных соглашений и договоров. В их числе, например, соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона с «Россети Северо-Запад». Оно стало продолжением договоренностей, достигнутых в феврале 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. С ПАО «Транснефть» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития экономики, улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий для решения социальных задач Псковской области.

Как пишет ПАИ, в 2018 году регион смог сделать значительный рывок в своем развитии и в Национальном инвестиционном рейтинге поднялся с 83 на 36 место. Работа над улучшением инвестиционного климата продолжается, и итоги работы на площадках ПМЭФ-2019 — яркое тому подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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