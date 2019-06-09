Создать фермерское хозяйство в Псковской области можно на грант

В Псковской области начали принимать грантовые заявки на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации, согласно положению о конкурсе, гранты позволят приобрести земельные участки, разработать проектную документацию для строительства производственных и складских зданий, приобрести, построить, отремонтировать и переустроить помещения, подключить здания к инженерным сетям, купить животных, сельскохозяйственную технику и инвентарь, грузовой автомобильный транспорт, оборудование и посадочный материал.

Гранд на поддержку одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений составит не более 3 миллионов рублей, для ведения иных видов деятельности — не более 1,5 миллиона рублей. Всего на поддержку начинающих фермеров будет направлено порядка 20 миллионов рублей.

Средства гранта составляют 90% затрат фермера на приобретение материальных ресурсов для развития хозяйства и 10% стоимости приобретений глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств. Каждый получатель гранта в соответствии с правилами должен в обязательном порядке представить отчет об использовании полученного гранта и отчеты результатах производственной деятельности в течение 5 лет в установленные сроки и форме.

КОНКРЕТНО

Документы принимаются по 6 июля включительно в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по адресу: Псков, ул. Некрасова. д.23 (флигель), с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по рабочим дням, каб. № 19.

С подробной информацией по участию в конкурсе, а также формы документов для подачи на грант, можно ознакомиться на официальном сайте Комитета в разделе «Конкурсы для фермеров».

Справки также можно получить по телефону (8112) 299523 (доб. 131, 132).