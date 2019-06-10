2019-06-10T17:40:51+03:00
Экономика

Клиенты банка «Открытие» могут получить до 100 тысяч рублей кешбэка

Акция проводится для постоянных и новых клиентов банка
Василиса АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Банк "Открытие" ждет новых клиентов.Банк "Открытие" ждет новых клиентов.
Изменить размер текста:

Банк «Открытие» с 3 июня по 31 июля 2019 года проводит акцию для действующих и новых клиентов-предпринимателей «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa».

Как рассказали "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе банка, держатели карт могут получить 10% кешбэк до 100 тысяч рублей, просто оплачивая покупки бизнес-картой в торговых точках и Интернете.

Для участия в акции новым клиентам нужно открыть расчетный счет в банке «Открытие» в составе одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях («Первый шаг», «Быстрый рост», «Своё дело», «Весь мир», «Открытые возможности»). Потом предприниматель оформляет и получает корпоративную карту Visa Business и в период с 3 июня по 31 июля 2019 года совершает максимальное количество операций. К участию в акции допускаются участники, совершившие минимум 5 операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 тысяч рублей с использованием бизнес-карты.

К участию в акции не принимаются операции по снятию или внесению наличных через банкоматы и платежные терминалы. Если предприниматель уже является действующим клиентом Банка «Открытие», нужно просто совершить максимальное количество операций.

Также по условиям участия в акции «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa» в период проведения важно зарегистрироваться в качестве участника, заполнив регистрационную форму на сайте Банка. Начисление поощрения в размере 10% кешбэка предприниматели получат с 20 августа по 10 сентября 2019 года на свои бизнес-карты.

КОНКРЕТНО

Подробности об условиях акции и бизнес-карте Visa на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Около сотни коров не пропустили сотрудники Россельхознадзора в Псковскую область
Началось обсуждение запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
За долги житель Псковской области лишился дорогой иномарки
Псковские пограничники изъяли у гражданина Украины винтовку
В Псковской области пройдёт Ганзейская парусная регата
В Псковской области проведут юбилейный Олимпийский день
В Псковскую область прислали новую технику для вывоза мусора
Псковская область готовится отметить День России
В Стругах Красных полуторагодовалая девочка умерла после падения со второго этажа
За проведение ОГЭ педагогам Пскова будут доплачивать
В Псковской области построят два новых современных футбольных поля
"Ленфильм" планирует снять в Псковской области несколько фильмов о войне
В "Льняном амбаре" музея-заповедника "Михайловское" появился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого скульптора
В Псковском районе в нескольких деревнях появилось освещение на пешеходных переходах
На четырех участках федеральных трасс в Псковской области изменился скоростной режим
Около 27 тысяч человек побывали в сельце Михайловском на празднике пушкинской поэзии
В Пскове ищут очевидцев ДТП с участием мотоциклиста и девочки на велосипеде
Главный День Пушкинской поэзии и русской культуры стартовал в Пушкиногорском районе
Губернатор Псковской области поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Трассу от Пскова до границы с Эстонией будут ремонтировать
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
Самые большие коллективы приедут на псковскую Ганзу из Латвии
В Псковской области меньше людей стали употреблять наркотики
Центр обслуживания клиентов компании "Экопром" заработал в Пскове в полном режиме
Тестирование на выявление ВИЧ прошли 862 жителя Псковской области