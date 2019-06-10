Клиенты банка «Открытие» могут получить до 100 тысяч рублей кешбэка

Банк «Открытие» с 3 июня по 31 июля 2019 года проводит акцию для действующих и новых клиентов-предпринимателей «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa».

Как рассказали "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе банка, держатели карт могут получить 10% кешбэк до 100 тысяч рублей, просто оплачивая покупки бизнес-картой в торговых точках и Интернете.

Для участия в акции новым клиентам нужно открыть расчетный счет в банке «Открытие» в составе одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях («Первый шаг», «Быстрый рост», «Своё дело», «Весь мир», «Открытые возможности»). Потом предприниматель оформляет и получает корпоративную карту Visa Business и в период с 3 июня по 31 июля 2019 года совершает максимальное количество операций. К участию в акции допускаются участники, совершившие минимум 5 операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 тысяч рублей с использованием бизнес-карты.

К участию в акции не принимаются операции по снятию или внесению наличных через банкоматы и платежные терминалы. Если предприниматель уже является действующим клиентом Банка «Открытие», нужно просто совершить максимальное количество операций.

Также по условиям участия в акции «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa» в период проведения важно зарегистрироваться в качестве участника, заполнив регистрационную форму на сайте Банка. Начисление поощрения в размере 10% кешбэка предприниматели получат с 20 августа по 10 сентября 2019 года на свои бизнес-карты.

КОНКРЕТНО

Подробности об условиях акции и бизнес-карте Visa на сайте Банка.