Стала доступна программа 39-х Международных Ганзейских дней
Стала доступна официальная программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Она размещена на сайте администрации Псковской области. В программе подробно расписаны все события, которые пройдут в областной столице вовремя праздника, а также их даты и место действия.
Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союза.
Программа проведения мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове
27 июня (четверг)
15:00 – 15:30
Протокольная часть церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени
Место: Псковский кремль
15:30 – 17:00
Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра
Место: Псковский кремль
16:00 – 22:00
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Кинотеатр «Смена»
18:00 – 22:00
Праздничная программа для гостей и жителей города
Место: Октябрьская площадь
28 июня (пятница)
10:00 - 10:30
Открытие выставки работ участников Международного пленэра
Место: Выставочный зал, улица Ленина, 1
10:00 - 20:00
Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции
Место: Финский парк, Набережная реки Великой
10:00 – 22:00
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Место: Кинотеатр «Смена»
11:00 – 11:15
Церемония открытия Ганзейского рынка
Место: Октябрьская площадь
11:00 – 20:00
Работа Ганзейского рынка
Место: Октябрьский проспект, улица Советская
11:00 – 20:00
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
Место: Октябрьская площадь
11:00 – 12:00
Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»
Место: Набережные рек Великой и Псковы
14:00 - 15:30
Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
Спортивно-развлекательный
Место: развлекательный парк «Простория»
16:00 - 18:30
Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Место: БКЗ филармонии
11:00 – 22:00
Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступлениями коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
19:00 – 21:00
Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области
Место: Псковский кремль
20:00 – 22:00
Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)
Место: Площадка у Центра студенческих инициатив
22:00 – 24:00
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
Место: у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»
20:00 – 22:00
Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»
Место: Октябрьская площадь
29 июня (суббота)
10:00 – 20:00
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции
Место: Финский парк
10:00 – 20:00
Работа Ганзейского рынка
Место: Октябрьский проспект, улица Советская
10:00-20:00
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
Место: Октябрьский проспект, улица Советская
10:00 – 20:00
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
Место: Набережные рек Великая и Пскова
10:00 – 20:00
Выставка работ участников Международного пленэра
Место: Выставочный зал, улица Ленина, 1
10:00 – 22:00
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Место: БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»
10:00 – 22:00
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
10:00 – 18:00
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
Место: Спортивно-развлекательный парк «Простория»
12:00 – 15:00
Концерт с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О Лундстрема»
Место: Милицейская набережная
15:00 – 17:00
Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)
Место: Финский парк
22:00 – 24:00
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
Место: Ресторанно-гостиничный комплекса «Двор Подзноева»
20:00 – 23:00
Праздничный концерт для гостей и жителей города
Место: Октябрьская площадь
23:30 – 24:00
Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени
Место: Набережная реки Великой
30 июня (воскресенье)
10:00 – 15:00
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции
Место: Финский парк
10:00 – 15:00
Работа Ганзейского рынка
Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект
10:00 – 15:00
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
Место: Набережные рек Великой и Псковы
10:00 – 15:00
Выставка работ участников Международного пленэра
Место: Выставочный зал, улица Ленина, 1
10:00 – 15:00
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
10:00 – 14:00
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Место: Кинотеатр «Смена»
14:00 – 16:00
Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Место: БКЗ филармонии
13:00 - 15:30
Шествие участников
Место: улица Кузнецкая - Октябрьская площадь
16:00 – 16:30
Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней
Место: Псковский кремль
16:30 – 18:00
Праздничный концерт, «Государственный академический русский народный хор имени М. Е.Пятницкого»
Место: Псковский кремль
Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союзаФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU