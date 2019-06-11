Стала доступна программа 39-х Международных Ганзейских дней

Стала доступна официальная программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Она размещена на сайте администрации Псковской области. В программе подробно расписаны все события, которые пройдут в областной столице вовремя праздника, а также их даты и место действия.

Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союза.

Программа проведения мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове

27 июня (четверг)

15:00 – 15:30

Протокольная часть церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени

Место: Псковский кремль

15:30 – 17:00

Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра

Место: Псковский кремль

16:00 – 22:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Кинотеатр «Смена»

18:00 – 22:00

Праздничная программа для гостей и жителей города

Место: Октябрьская площадь

28 июня (пятница)

10:00 - 10:30

Открытие выставки работ участников Международного пленэра

Место: Выставочный зал, улица Ленина, 1

10:00 - 20:00

Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции

Место: Финский парк, Набережная реки Великой

10:00 – 22:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Место: Кинотеатр «Смена»

11:00 – 11:15

Церемония открытия Ганзейского рынка

Место: Октябрьская площадь

11:00 – 20:00

Работа Ганзейского рынка

Место: Октябрьский проспект, улица Советская

11:00 – 20:00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

Место: Октябрьская площадь

11:00 – 12:00

Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»

Место: Набережные рек Великой и Псковы

14:00 - 15:30

Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Спортивно-развлекательный

Место: развлекательный парк «Простория»

16:00 - 18:30

Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Место: БКЗ филармонии

11:00 – 22:00

Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступлениями коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

19:00 – 21:00

Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области

Место: Псковский кремль

20:00 – 22:00

Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)

Место: Площадка у Центра студенческих инициатив

22:00 – 24:00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

Место: у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»

20:00 – 22:00

Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»

Место: Октябрьская площадь

29 июня (суббота)

10:00 – 20:00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

Место: Финский парк

10:00 – 20:00

Работа Ганзейского рынка

Место: Октябрьский проспект, улица Советская

10:00-20:00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

Место: Октябрьский проспект, улица Советская

10:00 – 20:00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»

Место: Набережные рек Великая и Пскова

10:00 – 20:00

Выставка работ участников Международного пленэра

Место: Выставочный зал, улица Ленина, 1

10:00 – 22:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Место: БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»

10:00 – 22:00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

10:00 – 18:00

Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Место: Спортивно-развлекательный парк «Простория»

12:00 – 15:00

Концерт с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О Лундстрема»

Место: Милицейская набережная

15:00 – 17:00

Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)

Место: Финский парк

22:00 – 24:00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

Место: Ресторанно-гостиничный комплекса «Двор Подзноева»

20:00 – 23:00

Праздничный концерт для гостей и жителей города

Место: Октябрьская площадь

23:30 – 24:00

Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

Место: Набережная реки Великой

30 июня (воскресенье)

10:00 – 15:00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

Место: Финский парк

10:00 – 15:00

Работа Ганзейского рынка

Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект

10:00 – 15:00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»

Место: Набережные рек Великой и Псковы

10:00 – 15:00

Выставка работ участников Международного пленэра

Место: Выставочный зал, улица Ленина, 1

10:00 – 15:00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

Место: Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

10:00 – 14:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Место: Кинотеатр «Смена»

14:00 – 16:00

Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Место: БКЗ филармонии

13:00 - 15:30

Шествие участников

Место: улица Кузнецкая - Октябрьская площадь

16:00 – 16:30

Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней

Место: Псковский кремль

16:30 – 18:00

Праздничный концерт, «Государственный академический русский народный хор имени М. Е.Пятницкого»

Место: Псковский кремль