Репотраж с главного Дня Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкиногорском районе

В Псковской области завершились Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Целую неделю в областном центре и Пушкинских Горах проходили мероприятия, посвященные дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но самым ярким, безусловно, стал субботний день 8 июня.

Не цифрой единой

По официальной статистике, праздник, который проходит на Псковщине в 53-й раз, собрал на разных площадках более 27 000 гостей. Поэтическую поляну в Михайловском посетили около 26 800 человек, а вечерний концерт в Бугрово - более 5 100 зрителей. Около 8 000 человек побывали на экскурсиях по паркам и домам-музеям заповедника. Музейщики говорят, что этот праздник побил рекорды посещаемости прошлых лет.

Правит балом заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас ТарандаФото: Дарья ХВАТКОВА

Второй год подряд художественным руководителем праздника выступает заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда. Он человек деятельный, увлекающийся и городской, поэтому знает, чем привлечь внимание современных жителей каменных джунглей. Казалось бы, какая тут диковинка: коровы, кони, куры, гуси, сено? Ан нет! Многие детишки видели их только в книжке. А тут подходи, гладь, смотри. А когда моя 5-летняя дочь в последний раз видела кузнеца и наковальню? А играла не в пластикового коня, а из соломы, как дети в русских деревнях в доцифровую эру? А как выглядели девушки в пушкинскую эпоху? А как играть в лапту, резиночки, городки? А как звонить в колокола? А как это проехать на телеге, запряженной лошадью? А как писать гусиным пером и чернилами? И еще десяток таких «а как». Дети не скучали ни минуты: ни шустрики, ни тихони. Где еще за бесплатно приобретешь столько новых знаний, да еще и с уклоном в историю родной страны и народа.

Искусить искушенного

Был, безусловно, и серьезный контент - традиционная лития на могиле Пушкина, поэтическое слово со сцены поэтов и писателей из Пскова, Москвы, Самары, Воронежа, Ростова-на-Дону, Тобольска, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Донецкой Народной Республики. Оперные певцы на сцене, балетные номера и театральные постановки - каждый мог найти музу по душе, у каждого из нас свои «зацепочки».

Бывать на Пушкинском фестивале мне приходилось не раз, в прошлом году тоже. Нынче удивить меня двухметровым самоваром уже не получилось бы. Но трехметровым зайцем из сена - пожалуйста. Кстати, получить фотокарточку на память рядом с зайцем мне так и не удалось, с утра до вечера к символической фигуре длинноухого стояла очередь. Почему заяц? Напомню, он Пушкина спас, как говорят. Отправился поэт в декабре 1825 года в Санкт-Петербург, чтобы выйти вместе со своими соратниками на Сенную площадь, а тут дорогу перебегает заяц. Плохая примета, как с черной кошкой. Вернулся. Пушкин и заяц - анекдот и символ. Из него даже логотип Пушкинского театрального фестиваля, который проходит в Пскове в феврале, сделали.

ЛодкАструн и немножко нервно

В «Деревне Зуёво», которую специально для праздника построила киностудия «Ленфильм», было много интересного, но мой слух и глаз зацепил необычный музыкальный инструмент - лодка-долбленка со струнами. Она тебе и лодка, она тебе и инструмент. Как рассказали музыканты, называется лодкАструн, именно так с А посередине, а сам музыкальный проект YARGA SOUND SYSTEM. Привезли чудо музыкальное из Карелии. Ее создатель - петрозаводский музыкант и художник Александр Леонов. Взял он за основу традиционную лодку-однодеревку, выдолбил из осинового дерева свою по образу и подобию и натянул на нее струны… из лески для триммера, которых всего десять. Пять струн ближе к носу, и пять к корме, а посередине садись и плыви на лодке. Играют на лодкАструне щипком, хотя можно использовать и смычок и палочки. Весит лодка 45 кг и почти 4 метра в длину. Играет Александр Леонов на ней вдвоем с Ольгой Гайдамак - солисткой петрозаводского коллектива «ЛодкАструн».

Играют на лодкАструне щипком, хотя можно использовать и смычок и палочкиФото: Андрей СТЕПАНОВ

Кленовый лист, кленовый лист

Какой праздник без ярмарки. К ним отношусь скептически, так уж повелось. Но ярмарка в этот день порадовала. И оформление скромно, но со вкусом, и товары наши, псковские. Тут тебе и Пушкины из дерева разного размера, традиционные текстильные куклы, и кованые Змеи Горынычи, и вязание, и плетение, и книжные развалы. Из вкусного - известный на всю Россию пряник из Изборска, сыры, мед, чаи и...

- Попробуйте кленовый сок, - пригласил молодой мужчина в русской рубахе.

- А что, у клена бывает сок? - удивляемся всей семьей.

- Да, как у березы, только слаще и вкуснее, - просвещает нас хозяин деликатеса. - А вот еще сироп попробуйте.

В первый раз я попробовала кленовый сироп, такой как в Канаде обожают, с мороженым и оладьями едят. Тот, что раньше в супермаркете покупала, по вкусу и рядом с кленом не стоял. Этот тягучий, карамельный. Оказалось, он полезнее меда, в нем гораздо больше полезных витаминов и микроэлементов, особенно магния. Вот только добывать его - морока. Но мои собеседники Евгений и Екатерина Бондаренко из Пушкиногорского района уверены, что на правильном пути. Они первыми на Псковщине стали производить кленовый сироп. Приехали к нам из Казахстана, купили землю, занялись сельским хозяйством. Увлеклись «кленовой» темой. Деревья, рассказали, должны быть не простые - сахарный клен. У него листья большие, такие как на своем гербе рисуют канадцы. Ствол дерева должен быть не меньше 20 см в диаметре. Весной, обязательно после мороза, в стволе делают надрез и в специальное приспособление собирают сок. Клены дают его меньше, чем березы. Как рассказал Евгений, они нашли в своих краях около 100 кленов, которые в этом году «наплакали» около 2,5 тонн сока, из него получилось всего 50 литров сиропа.

- На дровяной печи из сока выпаривали влагу, - пояснил Евгений. - Это сложный процесс: недодержишь - будет жидкий, передержишь - закарамелизируется. Мы второй год его производим, но только в этом году есть что продавать. Здесь оказались случайно, к Ганзе готовимся, будем псковичей и гостей удивлять. Продукт дорогой, но вкууусный и полезный. А отгадал загадку - получил скидку в 100 рублей.