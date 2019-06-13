2019-06-13T11:53:08+03:00
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»: Итоги

Театральные коллективы, объединяющие начинающих актёров, приезжают в Пушкиногорье пятое лето подряд
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Сцена из спектакля «А.С. Пушкин. Капитанская дочка». Фото: пресс-служба музея-заповедника "Михайловское"Сцена из спектакля «А.С. Пушкин. Капитанская дочка». Фото: пресс-служба музея-заповедника "Михайловское"
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В Государственном Пушкинском Заповеднике завершил работу Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019». На спектаклях, творческих встречах, уличном представлении театра кукол и других событиях из его афиши, в период с 5 по 11 июня, суммарно, по данным экскурсионной службы музея, побывало 1536 человек. Это жители и гости Пушкиногорья из разных уголков России из-за рубежа (Германия, Латвия, Словения, Турция).

Наибольшее количество зрителей собрали показы хорошо знакомого псковским театралам петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением Народного артиста России, лауреата Госпремии Российской Федерации Владимира Рецептера. Это постановки по произведениям, включённым в школьную программу, а именно «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Недоросль» Д.И. Фонвизина. Часть публики — школьники из Пушкиногорского района и доброхоты из Пскова, работавшие в музее на Празднике Пушкинской поэзии — традиционно посетили спектакли фестиваля по бесплатным билетам.

Напомним, что театральные коллективы, объединяющие начинающих актёров или ориентированные на молодого зрителя, приезжают в Пушкиногорье пятое лето подряд. А уже с июня 2017 года фестиваль начали проводить под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, силами Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдалённых от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.

В нынешнем году на фестивале были шире обычного представлены театры из северной столицы: помимо «Пушкинской школы» в псковские пушкинские места приехали ещё и ТЮЗ имени А.А. Брянцева, а также совсем молодой «Городской театр»). Кроме того, зрители могли увидеть вживую несколько очень разных работ Театра кукол «Туки-Луки» из Перми и побывать на видеопоказе спектакля, поставленного в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр». Для актёров и режиссёров на фестивале «Михайловское 2019» работала лаборатория, где театральные критики из Санкт-Петербурга вели обсуждение просмотренных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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