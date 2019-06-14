Участникам тура по новостройкам покажут семь новых объектов в Пскове

В "Тур по новостройкам" приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей.

15 июня будущие новоселы смогут посетить пять современных жилых комплексов. В их числе: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, дом 7); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК "Новые Афины" (улица Ижорского батальона, дом 13).

Участники "Тура по новостройкам" смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

"Тур по новостройкам" состоится 15 июня. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, дом 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.