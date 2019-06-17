2019-06-17T16:30:52+03:00
Общество

В Печорском районе пройдет фермерский фестиваль "Сыр и пряник"

В течение двух дней в деревне Бебешкино гости праздника смогут пробовать и покупать натуральные фермерские продукты
Василиса Алексеева
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Фото предоставлено организаторами.Фото предоставлено организаторами.
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В деревне Бебешкино Печорского района 6 и 7 июля пройдёт первый фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК», сообщили «Комсомольской правде-Псков» организаторы фестиваля.

-Лучшие сыровары и ремесленники с разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья представят свою продукцию на нашем празднике. Специальный гость фестиваля – Олег Сирота — один из лучших российский сыроделов и успешный бизнесмен, – рассказали фермеры.

На фестивале представят торговые ряды с сырами, пряниками, мясными и рыбными деликатесами, фруктовыми и ягодными угощениями, домашним квасом и соками.

-Всё крафтовое, натуральное, необычайно вкусное! – заверили организаторы.

Кроме этого, гостей будут ждать «обжорные ряды», где главным блюдом станет сыр. -Хачапури, драники, чебуреки, сырный суп и шарики. Голодным никто не останется! – отметили организаторы.

Для гостей подготовлена большая концертная программа, в которой будут гусли, балалайки, песни и хороводы, танцы и барабаны.

-Старые русские игры и забавы для всей семьи, контактный зоопарк, мастер-классы, экспозиции и выставки. И на закате приглашаем всех на «Вечорку Ивана Купалы», – добавили в «Бебешкино».

Фестиваль пройдет с 12. 00 6 июля до обеда следующего дня. Организация кемпинга на месте.

Гостеприимная ферма «Бебешкино», которая выступила организатором фестиваля, представлена в социальных сетях Facebook, Instagram и ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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