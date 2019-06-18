Пуля-дура: В Великих Луках мужчина расстрелял подростков-футболистов

Тихий вечер воскресного дня. Мальчишки играют в футбол во дворе. И вдруг стрельба…16-летнего подростка с пулей в груди доставили в больницу. Новость о мужчине, стрелявшем в подростков из-за того, что они якобы сильно шумели, взбудоражила город.

Расследование этого преступления идет полным ходом, следователи произошедшее не комментируют, ссылаясь на тайну следствия, ограничиваются сухими пресс-релизами. «Комсомолка» попыталась восстановить картину произошедшего, опираясь на сообщения и соцсетях и комментарии оцевидцев.

"Бригада" по-великолукски

Вечером, 16 июня, в дежурную часть УМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение о том, что неизвестный расстрелял подростков, игравших в футбол на детской площадке. Очевидцы происшествия сообщили, что мужчина стрелял из пневматического оружия. Одного из подростков злоумышленник ранил в грудную клетку. Юношу доставили в больницу и оказали помощь, благодаря усилиям великолукских медиков, он выжил.

Спортивная площадка расположена между хрущевками на улице Дружбы в Великих Луках. Хоть и старая, потрепанная, но специально оборудованная для спортивных игр.

Подростки регулярно играли там в футбол. За всё время на шум и крики, как пишут жители двора в ветке, где обсуждалось происшествие, никто не жаловался.

В воскресный вечер на площадке оставались четыре парня. Николай Смирнов (имя изменено), который представился другом потерпевшего, рассказал, что неизвестный мужчина открыл огонь по подросткам без предупреждения, когда молодые люди уже собирались расходиться по домам.

- Стрельба началась около 22:50, и стреляли точно не из пистолета. Мы с другом вместе убегали от стрелка, но его задели, и он не смог сам дальше бежать. Тогда я с ним на плечах бежал через два двора. У меня такое чувство было, что фильм «Бригада» снимается, а мы с ним в главной роли, - поделился Николай с пользователями социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, стреляли с балкона одного из домов. Многие слышали два выстрела. Злоумышленник без труда ранил шестнадцатилетнего Антона (имя изменено) в грудную клетку.

В Великолукской межрайонной больнице подростку сделали операцию. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

- В реанимации в тяжелом состоянии мальчишечка. Завтра его вертолетом отправляют в Псков в Детскую областную больницу, - рассказала «Комсомолке» близкая подруга матери пострадавшего подростка Людмила.

В больнице мальчика навестил руководитель СУСК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Он встретился с хирургом, который делал парню операцию и выказал готовность оказать любую возможную помощь пострадавшему.

Сами виноваты?

В ветке в социальной сети, где великолучане обсуждали произошедшее, разгорелись не шуточные страсти. Некоторые из горожан настаивают на том, что подростки якобы громко кричали во время игры и тем самым спровоцировали мужчину на стрельбу. Дескать, сами виноваты.

Однако футбольный тренер команды подростков, которые были во дворе во время стрельбы, Андрей М. настаивает на адекватном поведении своих воспитанников.

-Я лично их знаю и вижу каждую неделю на поле их эмоции. Могу сказать точно, что и Антон, и его окружение нормальные и адекватные подростки. Они не увлекаются ничем, кроме футбола. Ребята участвовали в Первенстве улиц города. За каждого из футболистов я готов лично поручиться. А Антон вовсе самый спокойный из команды, в которой он играл, - написал он.

Вечером 17 июня, по подозрению в причастности к преступлению сотрудники полиции задержали ранее судимого великолучанина. У 44-летнего безработного мужчины изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, а также патроны и травматический пистолет.

По данному факту следственным отделом Великих Лук СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

КСТАТИ

Администрация Великих Лук в связи с происшествием обратилась к жителям города и рекомендовала соблюдать меры безопасности и нормы поведения при нахождении на улицах и дворовых территориях.

-Напоминаем родителям об обязательствах по контролю за маршрутами передвижения и местами пребывания, а также поведением своих несовершеннолетних детей, особенно в вечернее время, - отметили в горадминистрации и призвали граждан, имеющих оружие, соблюдать законы РФ. - Уважаемые великолучане! Убедительно просим быть взаимно вежливыми и придерживаться правил поведения в обществе, соотносить любые свои действия с законами морали и нравственности! – призвали чиновники.