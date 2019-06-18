Любители воздушной романтики в 24-й раз собрались в Великих Луках

Великие Луки давно зарекомендовали себя столицей воздухоплавания не только на территории региона, но и в масштабах страны. 2019 год не стал исключением, и плановая международная встреча вновь состоялась, уже в 24-й раз.

Зависли над рекой

Всего на участие в чемпионате России заявились 50 аэронавтов. На соревнования приехали воздухоплаватели из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в рамках встречи участники спортивной программы сражались за победу в чемпионате России и за 12-й Кубок Дружбы. Среди пилотов, которые участвовали во встрече не менее десяти раз, разыграли 15-й Кубок Великих Лук, а среди пилотесс - 13-й Кубок княгини Ольги.

Организаторы решили не откладывать дела в долгий ящик и устроили представление в воздухе накануне официального открытия, 11 июня. Утром над городом прошли тренировочные полеты, а уже вечером с 20:00 началось первое мероприятие для зрителей. Как обычно, над Ловатью развернулось воздушное сражение за приз «кей-граб». На открытом месте был установлен шест, на котором закреплена корзина. Пилотам нужно было стартовать в любом выбранном ими месте, но не ближе и не дальше заранее указанного расстояния, подлететь и сбросить маркер в корзину. Победа в данном состязании в общий зачет не шла, однако отлично демонстрировала мастерство пилотов и являлась одним из самых зрелищных моментов всего многодневного праздника.

Началась основная программа праздника в День России, 12 июня. В шесть часов вечера к месту общего старта аэростатов начала движение колонна автомобилей команд - участников встречи. Пилоты решили изменить традицию и пройтись пешком до места старта в крепости с огромным триколором в руках.

Зрители с нетерпением ожидали традиционного массового старта аэростатов из крепости. В честь праздника два аэростата подняли в небо тот самый флаг, который пронесли по улицам Великих Лук пилоты.

Затем праздник воздухоплавания проходил еще 5 дней. Не все они порадовали погодой, иногда пилотам приходилось откладывать запланированные старты из-за неблагоприятных условий, но это не помешало определить победителей и празднику в целом.

«Быстрее, выше, сильнее!». Фото: Лев Соломатин

Москвич увез призы

По итогам соревнований обладательницей 13-го Кубка княгини Ольги среди пилотесс стала Наталия Иванова из Кунгура. На втором месте - уроженка Тулы Юлия Селезнева, на третьем - великолучанка Екатерина Ларикова.

15-й Кубок города Великие Луки забрал москвич Сергей Латыпов. Он же получил 12-й Кубок Дружбы. Сергей Латыпов забрал и самую важную награду 24-й встречи в Великих Луках, став победителем 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту. На втором месте закрепился Андрей Кульков из Тулы, на третьем - Иван Меняйло из Красногорска. В десятку лучших также вошли Дмитрий Жохов, Олег Снетков, Сергей Чиненов, Артем Денисенко, Андрей Чижов, Дмитрий Кузьминых, Евгений Чубаров. Награждал пилотов первый президент Федерации воздухоплавательного спорта России Давид Шифрин.

Закрытие XXIV Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, подведение итогов и награждение победителей состоялось 17 июня, и в этот же день зрителей ждал еще один подарок. Воздухоплаватели порадовали город эффектным шоу - ночным свечением аэростатов. В ночном небе светящиеся аэростаты зависли сразу на двух площадках - на площади Ленина и у краеведческого музея.

Год пролетит незаметно, уверяют организаторы. А следующую встречу они пообещали сделать еще более грандиозной и масштабной, чтобы было «и быстрее, и выше, и сильнее!».