Куда нельзя будет добраться на личном автомобиле вовремя Ганзейских дней в Пскове

Проведение Ганзейских дней в Пскове коснется всех. Запросто объехать Ганзу не получится! На время фестиваля город перекроют. «Комсомолка» разложила по полочкам все «можно» и «нельзя».

Во время проведения Международных Ганзейских дней в Пскове будет закрыт проезд для всего транспорта, кроме общественного, по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова с 9:00 26 июня до 6:00 27 июня. Для объезда определена улица К. Маркса.

С 6:00 27 июня до 24:00 30 июня перекроют движение по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до Некрасова, улице Ленина на участке от улицы Пушкина до площади Ленина, улице Профсоюзной, улице Калинина на участке от Детской до Георгиевской. Объехать перекрытые участки дороги можно будет по улицам Кузнецкой, Инженерной, Труда.

С 13:00 до 22:00 27 июня и с 16:00 до 22:00 30 июня будут перекрыты улица Советская от Свердлова до площади Ленина, Октябрьский проспект от улицы Гражданской до Октябрьской площади, улица Кузнецкая от Октябрьского проспекта до площади Победы, Октябрьская площадь, площадь Ленина, улица К. Маркса от площади Ленина до улицы Некрасова, Троицкий мост, Рижский проспект от улицы Максима Горького до площади Ленина.

Объехать участки можно будет по улицам Гражданской, Льва Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Труда.

Улица Максима Горького и мост имени 50-летия Октября в направлении к железнодорожному вокзалу будут также оставлены для движения машин. Будет ездить и общественный транспорт. Но его движение в период Ганзейских дней будет осуществляться по измененной схеме.