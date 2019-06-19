"Молодая семья-2019" из Дно раскрыла секреты семейного счастья

Финишировал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» 2019, утихли овации в честь самых дружных семей региона. За звание самых лучших развернулась нешуточная конкуренция. В оргкомитет конкурса рассказы о себе предоставили 17 семей из разных районов Псковской области. Право называться лучшей «Молодой семьей - 2019» получила семья Ивановых из города Дно. «Комсомолка» познакомилась с лучшей молодой семьей региона и выяснила секрет их счастья.

Вся семья вместе, так и душа на месте

Большая дружная семья Ивановых живет в городе Дно. Эдуард и Екатерина познакомились еще в школьные годы, но близко не общались. После окончания школы девушка получила профессию парикмахера, а Эдуард поступил в техникум на специальность «помощник машиниста». Однако судьба свела молодых людей вновь, когда после службы в армии Эдуард пришел стричься к Екатерине. Потом парень пришел в эту парикмахерскую еще раз и еще… И наконец, стал постоянным клиентом. Они с Екатериной теперь все чаще созванивались, переписывались и… полюбили друг друга.

У Екатерины и Эдуарда растут три дочки.

- Старшую зовут Анастасией, ей 11 лет. После Насти в нашей семье появилась Анюта, ей уже 4. И самый младший член нашей семьи - Варюша. В октябре ей исполнится 2 года, - рассказала Екатерина.

К решению иметь большую семью супруги пришли со временем, ведь вместе веселее! Три красавицы-дочки подрастают, однако семья мечтает еще и о сыне. Ивановы уделяют детям все свободное от работы и домашних забот время. В этой дружной семье обожают играть, гулять и, самое главное, беседовать по душам.

- У нас много разных совместных игр и развлечений в зависимости от времени года, это может быть катание с горки, походы на природу, бадминтон, фрисби.

Главная мамина помощница - старшая дочь Настя. С шумной детворой родителям бывает нелегко справиться, но девочка в свои одиннадцать ведет себя как настоящая хозяйка.

- Старшая дочка нам очень помогает: и с младшими посидит, и спать уложит, и посуду помоет, и с папой на охоту обязательно съездит, - делится многодетная мама. - Хотя и без помощи бабушек и дедушек не обходится. Без их советов было бы очень трудно воспитывать детей в нужном русле.

У Екатерины и Эдуарда растут три дочки

Вместе горы свернуть

Утро в семье Ивановых начинается в семь часов. Маленькая Варя не дает долго понежиться в постели. Ну а дальше всё делают по очереди: умываются, заплетаются.

- Обязательный завтрак у нас - каша, она всегда разная, так как у каждого своя любимая. Школа и садик у нас находятся на одной улице, пять минут ходьбы. Если муж на работе, среднюю в сад ведет старшая (сад по пути в школу). А пока двух дочек нет дома, мы с Варюшей занимаемся домашними делами, - говорит Екатерина Иванова. - У нас свой дом, поэтому всегда есть чем заняться на участке.

С домашними хлопотами маме помогает не только старшая дочь, но и муж - глава семьи. Ведь вместе можно горы свернуть!

- Дневной сон у малышки совпадает с проверкой домашнего задания у старшей, за это чаще ответственный папа, - делятся Ивановы. - А по вечерам мы все вместе забираем среднюю дочку из детского садика и гуляем до ужина или играем дома.

Всё мы делим пополам

Между собой сестры Ивановы очень дружны. И хотя у каждой из них есть свой уголок дома, девочки очень любят ночевать вместе. Как говорит мама, без мелких разногласий, конечно, не обходится, но доброта и терпение родителей сглаживают все острые углы.

- Всякое бывает: и игрушки отбирают, и ябедничают друг на друга. Но любят друг друга искренне, - отмечает Екатерина. - Недавно мы отправляли старшую дочку в детский лагерь. Когда она садилась в вагон, мы с Анютой, на полном серьезе, стояли на перроне и плакали. Это первая большая поездка Насти, и нам очень тяжело с ней расставаться.

Мы привыкли слышать, что в больших семьях внимание достается не всем детям. С появлением малышей родители как будто «забывают» о старших. Однако Екатерина и Эдуард легко опровергли это мнение. Их любви и внимания хватает на всех.

- Ревность бывала и у нас, но мало. Мы стараемся всем уделить внимание. Думаю, это нам удается. У нас, например, заведено: когда Варюша спит, все свободное время посвящено средней и старшей дочери. Со старшей дочкой и посекретничать можем, когда младшие своим делом заняты. А еще мы с девочками часто готовим вместе.

Совместно в семье Ивановых готовят разную выпечку: кексы, пироги. Но есть у молодой семьи любимый рецепт - пирог со свежей черникой и сладкой заливкой.

А после приготовления кулинарных шедевров обязательно проводится всеобщая уборка кухни.

Еще в семье Ивановых есть традиция: в день рождения любой из дочерей дарить подарки не только имениннику, но и остальным детям. Супруги считают, что залог счастливой семьи - равенство и доброта по отношению друг к другу.

Жюри назвало Ивановых лучшими среди молодых семей

Простая формула счастья

Старшие дети участвуют в конкурсах вокального и танцевального искусства, с радостью рисуют, рвутся к победе в спортивных марафонах и при этом с большим интересом учатся чему-то новому. Лучший пример для талантливых дочурок - родители.

- У нас имеются многочисленные грамоты за первые места в городских и региональных соревнованиях. Мы заняли пятое место в области в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья», сдали нормы ГТО и получили значок 1-й степени, - с гордостью сообщает Екатерина Иванова.

Поэтому, как только Ивановы узнали о проведении конкурса «Семья года», сразу заинтересовались им.

- Главным условием конкурса на региональном этапе было как можно лучше представить свою семью. Мы сделали презентацию в электронном виде и отправили организаторам. У нас очень активная семья, так что нам было о чем рассказать, - заметили победители конкурса.

Жюри старания Ивановых оценило и назвало их лучшими среди молодых семей. Главное - уважение друг к другу и послушание, поделились своим секретом счастья супруги Ивановы. Чтобы отношения были прочными, надо уметь быть друзьями. Страсть гаснет со временем, романтика отступает на второй план, уступая место обязательствам и уважению. Надо дружить сердцами, уверены в лучшей молодой семье региона.

- Наши девочки - это наше самое большое счастье, все остальное не имеет смысла без них, - замечают Эдуард и Екатерина.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Есть благодарственные письма и у главы семьи. О них Эдуард из скромности не любит распространяться. Одно из их связано в работой помощника машиниста на железной дороге. Во время одной из смен в поезде Эдуарда сломалось тормозной оборудование. Состав долго не отстоял бы на месте и мог укатиться. Без управления это грозило крушением. Однако Эдуард один сумел быстро найти неисправность и устранить её. За этот поступок руководство РЖД наградило главу семьи благодарственным письмом «За устранение неисправности, которое могло привести к человеческим жертвам».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Пирог с черникой и сладкой заливкой от «Молодой семьи-2019»

Готовим песочное тесто. Для этого смешиваем 120 г сливочного масла, 250 г муки, 50 г сахара, добавляем 2 столовые ложки сметаны и быстро замешиваем тесто. Ставим тесто на 1 час в холодильник, затем выкладываем в форму. Готовим заливку. Для неё слегка взбиваем венчиком, перемешивая, 200 мл сметаны, 50 г сахара и 2 столовых ложки крахмала. После этого выкладываем чернику в форму и заливаем. Выпекаем в духовке до готовности и наслаждаемся.

КОНКРЕТНО

Звание «Золотой семьи» получили Безобразовы из Себежа, ревностными хранителями традиций признали семью Блиновых из посёлка Локня, в номинации «Многодетная семья» первенство досталось Петровым из Невеля. Истории победителей региональных этапов конкурса будут изданы в почетной книге «Семья года. Россия». А осенью самые лучшие семьи посетят торжественные мероприятия в Москве.