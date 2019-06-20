2019-06-20T17:52:46+03:00
Спорт

Первые в истории Псковской области "Гонки дронов": как это было

Что это такое и как это понимать - рассказываем в нашем репортаже
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Самым искусным оказался воспитанник «Кванториума» Владимир Ефимов. Фото: псковский "Кванториум"Самым искусным оказался воспитанник «Кванториума» Владимир Ефимов. Фото: псковский "Кванториум"
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При слове «дрон» мозг среднестатистического обывателя обычно либо рисует пессимистические образы из фильма «Терминатор», либо отказывается сотрудничать в принципе. Особенно актуально это в условиях нашей Псковской области, ведь соревнования среди беспилотных аппаратов не проводились ни разу, несмотря на растущую популярность этого вида, не побоимся этого слова, спорта во всем мире.

Не скрою, я направлялся на гонки дронов с нескрываемым оптимизмом и искренним любопытством, ведь событие, как ни крути, историческое, зрелищное и веселое. Организаторы, технопарк «Кванториум», решили провести гонки на открытом воздухе. В комплексе «Раздолье» была оборудована трасса по всем канонам «Гонок дронов» - кольцевая трасса с рядом препятствий в виде пластиковых арок. Однако со сложностью решено было не перебарщивать - впервые проводили же. Отдельным обязательным моментом была тайна окончательного варианта трассы, которая держалась вплоть до прибытия участников на место: никто не знал, какие именно препятствия станут на пути летательных аппаратов.

Отдельным обязательным моментом была тайна окончательного варианта трассы. Фото: псковский "Кванториум"

Отдельным обязательным моментом была тайна окончательного варианта трассы. Фото: псковский "Кванториум"

Небольшое разочарование все-таки настигло меня на какой-то момент - ажиотажа на месте соревнований не наблюдалось. Конечно же, сказалась неосведомленность местного населения о данном мероприятии, хоть и каждое СМИ региона, включая нашу редакцию, активно приглашало посетить соревнования. Формально люди, наверное, не понимали, что именно их ждет, и лень победила любопытство. Однако, как только началось основное действо и первый пилот отправил свой аппарат на старт, разочарование отошло на задний план и уступило место почти щенячьему восторгу от необычности всего происходящего.

Всего участников набралось с десяток человек, в основном это молодые ребята, четверо из них - воспитанники «Кванториума», которые могли наилучшим образом подготовить свои гоночные агрегаты. У каждого участника соревнований была своя группа поддержки, связано это не только с желанием поддержать пилота, но и с регламентом соревнований - несовершеннолетним разрешено было соревноваться лишь в присутствии родителей. Также обязательной являлась проверка летательных средств: в регламенте четко было прописано, какого размера и характеристик должен быть каждый из дронов. Питание - исключительно электрическое, также были запрещены металлические лопасти пропеллеров.

Формат выбрали классический - дроны летали по одному, в течение трех минут, дабы не создавать аварийные ситуации и не мешать друг другу. Победитель выбирался по количеству кругов, которые он успел преодолеть за отведенное время.

В итоге самым искусным оказался воспитанник «Кванториума» Владимир Ефимов - его дрон преодолел наибольшее количество кругов. Он получил главный кубок соревнований, памятный диплом и подарки от организаторов турнира. Они, кстати, отметили важность проведенных соревнований и пообещали не затягивать с проведением следующих гонок целый год. Конечно, в условиях нашего климата проводить такие гонки зимой проблематично, однако одна гонка в год - это катастрофически мало для такого зрелищного и необычного состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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