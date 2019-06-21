Усиление ветра, грозы и ливни прогнозируют синоптики в Псковской области 21 июня

В Псковской области 21 июня синоптики предупредили о грозах и ливнях.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 11-14 часов, по Псковской области при грозах ожидается кратковременное усиление ветра, порывы 15-18 метров в секунду.

При этом в области столбик термометра побежит до 29 градусов тепла.

Прогнозируемые ливни дадут некоторое облегчение. После них температура в регионе упадет на несколько градусов. В предстоящие выходные жителей Псковской области ожидает комфортная погода с температурой воздуха +19...+ 24 градусов.

Псковские синоптики также напоминают, что по юго-востоку области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 4-го класса по федеральной шкале.

При сильном ветре МЧC рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж, а если его нет, припарковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

- На улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска -мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов, - предупредили в ведомстве.

При грозе на открытой местности рекомендуется отключить сотовый телефон и другие устройства и не использовать зонты. Не стоит прятаться под высокие деревья , особенно одинокие. По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна. Если нет укрытия, надо лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй. Во время грозы нельзя купаться, и лучше отойти от берега и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Также во время грозы разряд молнии может притянуть к себе велосипед, поэтому лучше спешиться и идти спокойным шагом.

КОНКРЕТНО

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».