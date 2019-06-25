"Паспорт туриста" на двух языках выпустили к Ганзе в Пскове

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в редакции «Псковской правды», справочник вышел в девятый раз.

«Паспорт туриста» - это справочник для путешественника, который пригодится в незнакомом городе.

«Паспорт туриста» выходит в карманном формате. Его удобно использовать и хранить.

"Паспорт туриста" вышел на русском и английском языкахФото: Дарья ХВАТКОВА

К Ганзейским дням редакция перевела «Паспорт туриста» на английский язык, а также целый разворот посвятила ганзейской программе с указанием времени и места проведения.

Справочник будет распространяться бесплатно. Его могут получить гости города в туристических агентствах, гостиницах, хостелах, в информационном центре в Кремле.

Книжечка состоит из нескольких разделов. В них рассказывается о Псковской области, о достопримечательностях и памятных местах, интересных событиях в регионе. Информация о туристических жемчужинах Псковщины авторы отметили специальными значками.

В паспорте есть сведения о точках питания, о гостиницах, о местах развлечений и отдыха. Справочник посоветует, какие сувениры стоит увезти из Пскова. Он также содержит событийный календарь, в который каждый год включаются самые интересные, традиционные и масштабные мероприятия. Есть в «Паспорте туриста» рассказ и районах области, где присутствуют интересные для туриста места и объекты. Не забыли авторы издания и об эко-путешественниках. Там найдется ответ на вопрос: чем занять себя любителям природы в регионе.

В некоторых туристических точках по «Паспорту туриста» можно получить скидку.