Псков: чихали мы на этот тополиный пух!

Вместе с аллергологом, биологом и историком развенчиваем мифы об аллергии на тополиный пух, о тополях - трансвеститах и пуховой взрывчатке.

«Ой, а у вас тут пушинка»

- Ты выходишь на улицу и смотришь: опять повсюду этот противный пух. Он лежит, летит, липнет, лезет. И ты понимаешь: все! Будешь чихать и плакать целый день, - поделится своими эмоциями пскович Александр Хохрин.

Что сказать: день насмарку! Во имя всех пострадавших от «летнего снега» «Комсомолка» взялась за расследование: откуда в российских городах столько тополей? зачем они нужны? и, внимание: вызывает ли аллергию тополиный пух?

Но не буду лукавить: дискомфорт тополиный пух создает всем жителям города. Он летит в лицо, липнет к телу и одежде, залетает в открытое окно. А может даже обойтись в копеечку: когда автомобиль или техника потребуют ремонта.

В Пскове уже взрослые тополя растут вдоль Октябрьского проспекта, в парках центрального района и старых дворах. Кто их насажал? И главное: зачем?

Это мы и обсудили с кандидатом биологических наук, доцентом, заведующим кафедрой ботаники и экологии растений ПсковГУ Ниной Истоминой.

- Тополь - одно из самых быстрорастущих деревьев, - пояснила она. - До революции российские города не отличались обилием зелени. А в послевоенное время Псков, как и многие населенные пункты, был совершенно разрушен. С помощью тополей можно было восстановить и украсить город быстро, недорого и без особых трудностей, ведь тополь еще и неприхотлив.

Пух по заказу Сталина

Здесь кстати вспомнить о легенде, что высадкой тополей Сталин хотел убить двух зайцев: озеленить города, а пух использовать в целях военного производства - для изготовления взрывчатки. Значит, осознанное решение, приказ?

- Я слышал историю про сборку тополиного пуха в целях изготовления взрывчатых веществ, - прокомментировал известную байку кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Максим Васильев. - Теоретически это возможно, но практически в промышленных масштабах просто нерентабельно. В советское время пионеров часто привлекали к заготовке всяких материалов… Но никогда я не слышал, чтобы собирали тополиный пух.

Сказка о том, как тополя сменили пол

Как оказалось, белой «пурги» в июне месяце можно было избежать. Тополь - двудомное растение, и его мужские особи не плодоносят и, соответственно, не распространяют пух. Однако при посадке еще очень трудно дифференцировать мужские и женские растения, да и не до этого было в послевоенные годы.

Фото: lekmed.ru. Женская особь с зелеными сережками, мужская с красными.

Но это не единственная версия, почему не удалось избежать обилия тополиного пуха. Как пишут на квазинаучных сайтах, в 50-е годы дендрологи обо всем позаботились и тщательно отбирали в тополиную армию только мужские растения. Но «природу не обманешь», и весь город заполнен пухом потому, что тополя… внимание: «сменили пол». Этакие тополя-трансгендеры.

Пришлось покраснеть перед кандидатом биологических наук, озвучивая эту гипотезу.

- История о том, что сажали только мужские особи, а на них потом появились семена - сказка. Фактов изменения пола среди растений в науке установлено не было. Пол растения генетически предопределен. Раз и навсегда, - отрезала Нина Истомина.

Шок: тополиный пух не вызывает аллергию

Оказывается, тополя вовсе не имеют отношения к аллергии. Шах и мат, тополененавистники!

- Тополиный пух не является аллергеном. Нет никакой связи между аллергией и семенами тополя, - категорично заявила заведующая Областной консультативной поликлиникой, главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская.

Откуда же тогда слезоточивость, насморк, чихание, головокружение и недомогание?

Дело в том, что в период плодоношения тополя зацветают и злаковые травы. Вот они-то и заставляют страдать людей. Чем больше в городе красивых зеленых, а тем более свежескошенных газонов, тем сложнее приходится аллергикам.

Как отметила Ольга Слепиковская, аллергия на пыльцу злаковых трав в нашем регионе на втором месте по распространенности. Главный повод обращения к аллергологу - цветение берез с марта по май.

- Вырубать тополя просят совершенно необоснованно. Просто тополиный пух - это тот раздражитель, который мы видим. Но воздух также заполнен пылью, смогом, газами. Отсутствие тополей не очень сильно облегчило бы жизнь людям с повышенной чувствительностью и раздражительностью слизистой оболочки, - прокомментировала Ольга Слепиковская.

Много шума из ничего

Хотя экологами доказано, что тополь быстрее других деревьев аккумулирует пыль и газы и успешно очищает воздух в городской среде, эту функцию выполняют и все остальные деревья. Если они этого не делают, значит, они не адаптированы к загазованности и гибнут. Тополя в Пскове массово перестали сажать лет 20 назад. На улицах города доживают деревья, «рожденные в СССР». Кандидат биологических наук Нина Истомина посчитала сомнительным утверждение, что без тополей мы не проживем.

Выходит, что тополь - обычное, ничем не примечательное дерево и с исторической, и с биологической, и с медицинской точки зрения. И перед аллергиками оно не сильно провинилось, и пол сменить не может, и пух его в Пскове еще не загорался, и для взрывчатки не использовался.

Не слишком ли много внимания вам, господа тополя?

КСТАТИ

В пресс-службе МЧС России по Псковской области сообщили, что случаев возгорания из-за тополиного пуха зафиксировано не было. А опасность, скорее, создает само дерево.

Так как тополь очень быстро растет, то ускоряется и процесс гниения древесины. Поэтому необходимо уделять особое внимание жизненному состоянию каждого дерева, чтобы предотвратить аварии, примеры которых есть и в нашем городе.