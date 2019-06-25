Фестиваль реконструкции "Псковская ганза" откроется 28 июня на двух площадках города

«Псковская Ганза» - это все фестивали реконструкции, что проводятся ежегодно на Псковщине, вместе взятые, в одно время. В центре города фанатам истории отвели две площадки, в самых «козырных» местах. Одна площадка раскинется у Псковского Кремля, на набережной реки Великой от Плоской башни до башни Кутекрома, вторая - у церкви Богоявления с Запсковья на берегу реки Псковы. Первый лагерь будет хорошо виден на Завеличье, а второй на Запсковье.

- Наш Псковский кремль оживет, - пообещала директор музея-заповедника «Изборск», организатор этой части программы Наталия Дубровская и рассказала, что первая реконструкторская площадка получила название «Начало Пскова».

Для нее музей-заповедник «Изборск» разработал игру-ходилку «Ганзейское путешествие». Музейщики сделали большое игровое поле, по которому будут «ходить» корабли: бросил кубик – отвечай на вопросы, получай призы. Найти площадку с игрой поможет большой информационный щит, а разобраться во всех тонкостях русского средневековья помогут волонтеры со знанием иностранных языков, которые дадут любые пояснения.

Фото: Музей-заповедник "Изборск"

Что увидят псковичи и гости города, рассказали руководители исторических клубов реконструкции.

"НАЧАЛО ПСКОВА"

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град»

- Наша локация «Начало города» - попробуй пройти через военный кордон, - заинтриговал руководитель клуба Борис Колесников.

Здесь все желающие смогут испытать себя в роли воинов, примерить доспехи средневековых воинов, подержать в руках оружие.

Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции

В их ведении два интерактивных поля. Первое - выставка вооружения и доспехов русских воинов 13-17 веков.

- Мы привезем восемь полноростовых фигур русских воинов, облаченных в комплекты одежды с доспехами и вооружением, - представил президент общественной организации Олег Лукьянов. - На их примере можно будет проследить эволюцию военного костюма. Экскурсоводы расскажут всем желающим об этой эволюции. Отдельные комплекты можно мерить и сфотографироваться в них.

Второе поле – «Стрелецкий лагерь». Несколько стрельцов 17 века, передвижная фортификационная конструкция «гуляй-город», которую использовали в сражениях стрельцы. Стрельцы разобьют свой небольшой лагерь с походной мебелью и палатками. Еще один объект - артиллерийское орудие, со всеми необходимыми атрибутами. Под руководством стрельцов можно будет сымитировать заряжание - разряжание пушки. Стрелять она не будет, но фото получатся эффектные.

Клуба исторической реконструкции « Усадьба»

В течение всех дней фестиваля клуб будет показывать ремесла, промыслы и занятия псковичей, которые характерны для эпохи становления Пскова как протогородского центра и Пскова в эпоху становления Древнерусского государства.

- Мы покажем те ремесла, которые возможно показать в такой ситуации. Например, дягтярный промысел, для которого надо вырыть яму у Кремля, показать по понятным причинам не получится, - пояснил руководитель клуба Максим Колпаков.

Увидим изготовление изделий из кожи , обуви, поясных сумок, ремней. Коллеги и друзья клуба из Новгорода и из Санкт-Петербурга помогут. Можно будет посмотреть, как изготавливалась обувь, в которой ходили псковичи в эпоху раннего средневековья, как изготовляется пояс, каким образом могли выглядеть кошельки. И не только посмотреть, но и вместе с мастером освоить простейшие ремесленные операции.

Покажут реконструкторы, как делали из пряжи нитки и плели пояса. Будет точка, которая посвящена известному псковскому промыслу-рыболовству.

- Мы сплетем рыболовные ставные жаберные сети. Попытаемся вместе за зрителями орудия для индивидуального рыбного лова оснащать коваными и костяными крючками, сделаем всевозможные блесны, даже попробовать половить рыбу, - пообещал Максим Колпаков.

Псков-центр письменной культуры, поэтому в локации «Начало Пскова» будет место, где можно проверить, насколько вы грамотны. Пробуйте и учитесь правильно писать на деревянных дощечках, залитых воском!

Для любителей игр–игровая площадка, которую подготовят гости из ганзейского города Таллина, клуба «Медвежья застава». Здесь будут всевозможные настольные игры, относящиеся к средневековью и игры подвижные.

Клуб исторической реконструкции «Чертог Раса»

Все локации объединяться вокруг средневековой пристани, где встанут две ладьи, и верфи.

- Одна ладья будет псковская, которую делали в прошлом году и выставляли на праздник «Воеводы Шуйского». Она претерпела некоторые видоизменения и немного подросла, - рассказал руководитель клуба Александр Бойчук. - Вторая ладья приедет к нам из Санкт-Петербурга. Она будет поменьше, и другой конструкции.

Ладьи будут представлять те суда, которые активно использовались нашими горожанами, как для промысла, так и для военного дела того времени. Зрители увидят помимо этих судов, несколько мастер-классов. В одном из них с помощью инструкторов и специальных приспособлений можно сплести канаты.

- Это процесс, который в морском и речном деле весьма необходим, без каната корабль не построишь, - отметил реконструктор.

На второй площадке гости смогут склепать корабельные заклепки.

- В нашей лодке их 2,5 тысячи, после мастер-класса зрители поймут, почему мы их так долго делали.

Параллельно можно созерцать «небезопасное изготовление деталей для судна»- изготовление кильсона. Это пятиметровая колыбаха, которую все три дня ручным инструментом будут тесать мастера прямо на берегу реки. Еще будут на берегу тесать весла. Часть их реконструкторы привезут с собой, а часть будут изготавливать на фестивале.

Здесь же разыграют «тему пути, прибытии и встречи гостей». Два раза в день ожидается прибытие гостей. Часть людей будет прибывать к пристани, а часть людей будет их встречать.

- Как это бывало раньше: встречи могут быть мирными, связанными с торговыми целями, а могут быть не мирными , связанными с военными целями. Как могла выглядеть высадка из ладьи, как встречали купцов и врагов, расскажут театрализованные представления, которые будут проходить дважды в день, - рассказал Максим Колпаков.

Расскажут здесь и о том, что такое Ганзейский союз, ответят на вопросы гостей.

Фото: Музей-заповедник "Изборск"

"ПСКОВСКАЯ ГАНЗА"

Раскинется она берегу реки Псковы. Это вторая площадка.

Клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден»

Клуб организует боевой фестиваль, который будет проходить возле Богоявленской церкви. Там раскинется боевой военно-полевой лагерь русской дружины и лагерь западно-европейских клубов. Уже сейчас туда заявилось около 450 участников, включая иностранцев. - Здесь пройдут большие полноформатные боевые столкновения — интересная масштабная война: 120 на 120 бойцов. Зрители смогут подойти, посмотреть, потрогать, сфотографироваться, - рассказал руководитель клуба Игорь Бухаров.

Лучный турнир проведут реконструкторы из Санкт-Петербурга, которые привезут новые для Пскова упражнения. Будут рыцарские поединки один на один в пеших турнирах. В течение трех дней с утра до вечера можно познакомиться с разными видами боевых столкновений между отрядами Древней Руси и Западной Европы.

ЧТО ЕЩЕ

- Любители аутентичных изделий ручной работы смогут пополнить свои коллекции. Украшения, обувь, пояса, кошельки, различное литье и прочие вещи, сделанные мастерами-ремесленниками, можно приобрести в торговых рядах.

- Площадки для посетителей будут работать с 28 июня по 30 июня с 11.00 до 22. 00.

- Все площадки и мастер-классы бесплатные.

- В лагере кормить не будут. Еду и питье для многочасового путешествия по древнему Пскову лучше взять с собой или воспользоваться кафе и точками питания в центре города.

- Лагерь реконструкторов будет стоять и ночью.

Полную программу Ганзейских дней в Пскове смотрите ЗДЕСЬ.