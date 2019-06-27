2019-06-27T16:09:21+03:00
Экономика

Банк «Открытие» в разы нарастит кредитование малого и среднего бизнеса Псковской области

Стратегическая задача банка «Открытие» – более чем в 5 раз нарастить портфель кредитов малому и среднему бизнесу
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Бизнес-лидер банка «Открытие» в Псковской области Вячеслав Балыбердин (справа) и Алексей Сахаров, директор псковского филиала «Балтийского лизинга» подробно рассказали псковским предпринимателям о возможностях выгодного финансирования.Бизнес-лидер банка «Открытие» в Псковской области Вячеслав Балыбердин (справа) и Алексей Сахаров, директор псковского филиала «Балтийского лизинга» подробно рассказали псковским предпринимателям о возможностях выгодного финансирования.
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Стратегическая задача банка «Открытие» – более чем в 5 раз нарастить портфель кредитов малому и среднему бизнесу.

Об этом в рамках конференции «Финансовые инструменты и точки роста для бизнеса в 2019 году», организованной для псковских бизнесменов совместно с Торгово–Промышленной палатой Псковской области, заявил управляющий Псковским РОО банка «Открытие» Вячеслав Балыбердин.

Основной целью конференции являлось ознакомление субъектов малого и среднего предпринимательства с новыми условиями господдержки МСП в 2019 году. Помимо банка в разговоре приняли участие представители псковского филиала ООО «Балтийский лизинг», Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, АНО «Инжиниринговый центр Псковской области», ГАУ «Агентство инвестиционного развития Псковской области», АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства (МК)» и ПАО «Ростелеком».

-С точки зрения предложения финансовых продуктов «Открытие» – универсальный банк, который предлагает весь спектр банковских услуг, в том числе кредитование малого, среднего и крупного бизнеса, ипотеку, кредиты наличными, банковские карты, депозиты и инвестиционные продукты для юридических и физических лиц. Особое внимание мы уделяем кредитованию предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Стратегическая цель – до 2021 года нарастить кредитный портфель МСБ в пять раз, – в ходе конференции рассказал Вячеслав Балыбердин. – С января 2019 года, после объединения БИНбанка и банка «Открытие», услуги для МСБ стали доступны клиентам и на территории Псковской области. В Пскове открыт центр МСБ, выданы первые сотни миллионов рублей в виде кредитов и гарантий.

По словам Вячеслава Балыбердина, для МСБ банк «Открытие» предлагает как кредитование в форме овердрафта и возобновляемой кредитной линии, так и инвестиционные кредиты и банковские гарантии без обеспечения и с обеспечением, в том числе Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Активным спросом пользуются и цифровые гарантии, размещение депозитов и начисление процентов на среднемесячный остаток на счете клиента. Кроме того, банк «Открытие» предлагает бизнесменам и целый ряд продуктов на специальных условиях.

В июне действуют акции: три месяца обслуживания в подарок для новых клиентов, кредитование на пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитов для бизнеса по ставке от 8,9%.

Сотрудникам организаций из сферы МСБ доступна линейка розничных продуктов: это и кредиты наличными без обеспечения, с фиксированной ставкой 9,9% годовых на первый год, и ипотека от 9,7% годовых, и вклады до 9,5% годовых, и инвестиционные продукты, кредитные и дебетовые карты.

Клиентам, получающим зарплату на карты нашего банка, «Открытие» уделяет особое внимание. Обслуживание зарплатных карт и пополнение с карт других банков, cнятие наличных в любых банкоматах, переводы по реквизитам в другие банки, в том числе платежи по кредитам других банков выполняются без взимания комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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