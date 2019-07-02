2019-07-02T13:29:39+03:00
Общество

Псков - ворота в киновселенную

Красная ковровая дорожка и звезды мирового кинематографа. Псков вышел на новый уровень
Светлана Пикалёва
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Кадр из эстонского фильма-победителя фестиваля "Товарищ ребёнок". Фото: сайт rus.postimees.eeКадр из эстонского фильма-победителя фестиваля "Товарищ ребёнок". Фото: сайт rus.postimees.ee
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Впервые Псков стал порталом, приоткрывающим вход во вселенную кинематографии. В рамках Ганзейских дней Нового времени в областном центре прошел международный кинофестиваль «Западные ворота». В один голос именитые режиссеры заявляли о творческом потенциале Пскова. «Мы все почувствовали, для кого снимаем кино!» - заявил генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин. К чему эти дифирамбы? «Комсомолка» разобралась.

На международный кинофестиваль «Западные ворота» съехались знаменитые актеры и режиссеры из России и зарубежья. С 27 по 30 июня международное жюри во главе с продюсером, заслуженным деятелем искусств России Арменом Медведевым, выбирало лучший фильм кинофестиваля. А содействовали в этом ему представители Латвии, России и Финляндии.

На «Западные ворота» в Псков съехались и почетные гости кинофестиваля. Среди них были кинорежиссеры Алексей Учитель, Андрей Кравчук, Фредрик Хиллер, актеры Борис Токарев, Игорь Угольников, продюссер Ольга Аграфенина.

В рамках фестиваля "Западные ворота" проходили круглые столы с участием звёздных гостей.

В рамках фестиваля "Западные ворота" проходили круглые столы с участием звёздных гостей.

Конкурсная часть фестиваля проходила среди 6 кинокартин. Однако кроме них зрителям показали еще 15 фильмов, разделенных на группы «Короткий метр», «Любимцы публики», «Псков на экране» и «Ленфильм-клуб».

Бесплатные показы для всех желающих проходили в кинотеатре «Смена», Большом концертном зале псковской филармонии и в проектном офисе «Команды 2018». Охотнее всего наблюдала за фестивалем молодежь. Именно молодые люди толпились у входа на площадки кинофестиваля. Интерес распространялся и за пределами Пскова. Более 200 тысяч зрителей следили за церемонией открытия фестиваля «Западные ворота» на Интернет-портале «Культура.РФ».

Самый лучший фильм

На «Западных воротах», прошедших в Пскове, показывали фильмы-лидеры проката в городах Ганзы. Все кинокартины фестиваля отразили жизнь тех людей, которые проживают в странах торгового союза.

Однако больше всех зацепил членов жюри фильм эстонского режиссера Мооники Сийметс о Эстонии второй половины 20-го века.

Фильм-победитель под названием «Товарищ ребенок» рассказал зрителям историю шестилетней эстонской девочки по имени Леэло. На глазах у главной героини арестовали мать, которая была директором школы. И хотя девочка пообещала маме хорошо себя вести в ее отсутствие, малышка постоянно попадает в передряги.

- Это кинокартина необыкновенно пронзительна. Именно поэтому решение жюри по поводу того, кому отдать первый приз международного кинофестиваля, было единогласным, - заявил председатель конкурсного жюри фестиваля Армен Медведев.

В рамках фестиваля, кроме того, вручили и другие почетные награды. Специальных призов от жюри конкурса удостоились фильмы из Латвии, Финляндии и Швеции. Их отметили за защиту идеалов гуманизма в современном обществе, за яркое воплощение истории народа и за актуальность проблематики.

Псковское киновече

Жители и гости города удивили организаторов фестиваля своей любовью к кино. После просмотра фильмов-участников конкурса зрители могли голосовать за понравившийся. Благодаря этому на фестивале определили фильм, удостоившийся приза зрительских симпатий. И кстати, выбрали вновь единодушно.

Псковичей покорила история любви, отраженная в фильме финского режиссера Йоханны Вуоксенмаа «21 способ сорвать свадьбу». Это история о девушке Санне, убежденной, что брак - безумие. Однако весь мир главной героини переворачивается, когда она сама влюбляется в необыкновенного парня на дне рождения своей лучшей подруги.

- Я совсем не ожидала, что зрителям настолько понравится мой фильм. В этом успехе, конечно, не только моя заслуга. Трудилась вся съемочная группа и актеры, я разделю награду с ними, - заметила Йоханна Вуоксенмаа.

Молодым везде у нас дорога

Помимо богатой программы кинофестиваля, при поддержке «Западных ворот» прошел молодежный киноквест под названием «Путешествие в Псков». Его участникам предлагалось снять трехминутный ролик о Пскове и побороться за приз от губернатора Псковской области.

Победителей киноквеста объявили на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Лучшими молодыми режиссерами псковщины признали Анастасию Мальцеву и Алину Кикеля. Девушки получили в подарок портативную видеокамеру и приглашение принять участие в следующем кинофестивале уже в роли участников конкурса.

- Псков и зрители фестиваля порадовали своей любовью кинематографистов. Мы все почувствовали, для кого снимаем кино! Псков - кинематографическая земля, - заявил генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

А организаторы первого Международного кинофестиваля оценили его проведение в Пскове на 10 баллов из 10 возможных. Планируется, что «Западные ворота» в Пскове станут регулярными.

КСТАТИ

В фильме «Ганза. Путь навстречу» снялся известный художник Никас Сафронов. Он побывал на премьерном показе картины в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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